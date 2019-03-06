Денисова требует от Москальковой список крымчан, на которых якобы "охотится" Украина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова должна или опровергнуть слова о том, что Украина якобы "преследует" на жителей оккупированного Крыма, либо предоставить список таких лиц. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, передает УНН.
"Глубоко возмущена словами уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей временно оккупированного Российской Федерацией Крыма", - написала Омбудсмен.
По ее словам, соответствующая информация была предоставлена российским омбудсменом во время встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, позже распространенная в СМИ.
"Она должна быть подтверждена или опровергнута РФ. Жду от Татьяны Москальковой список фамилий тех людей, против которых по ее словам властью Украины "объявлена буквально охота", - отметила Денисова.
Она добавила, что распространение такой информации без фамилий "не подобает статусу уполномоченного по правам человека".
"В отличие от РФ, Украина знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами передано России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на Родину", - добавила она.
Напомним, в феврале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила "еще о 26 случаях нарушений в медицинском обслуживании российских граждан в украинских тюрьмах". С учетом ранее известных "43 случаев нарушений, общее количество россиян, нуждающихся в помощи, достигло 69 человек".