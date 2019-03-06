Денісова вимагає від Москалькової список кримчан, на яких нібито "полює" Україна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова має або спростувати слова про те, що Україна нібито "переслідує" жителів окупованого Криму, або надати список таких осіб. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook, передає УНН.

"Глибоко обурена словами уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо нібито переслідування Україною жителів тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму", - написала Омбудсмен.

За її словами, відповідна інформація була надана російським омбудсменом під час зустрічі з верховним комісаром ООН з прав людини Мішель Бачелет, пізніше розповсюджена у ЗМІ.

"Вона має бути підтверджена або спростована РФ. Чекаю від Тетяни Москалькової список прізвищ тих людей, проти яких, за її словами, владою України "объявлена буквально охота", - наголосила Денісова.

Вона зазначила, що розповсюдження такої інформації без прізвищ "не личить статусу уповноваженого з прав людини".

"На відміну від РФ, Україна знає усі прізвища і захищає кожного свого громадянина. Нами передано Росії списки українців для безумовного звільнення та повернення на Батьківщину", - додала вона.

Нагадаємо, у лютому уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила “ще про 26 випадків порушень в медичному обслуговуванні російських громадян в українських в’язницях”. З урахуванням раніше відомих “43 випадків порушень, загальна кількість росіян, які потребують допомоги, сягнула 69 осіб”.

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