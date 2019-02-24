Москалькова заявила, що на території України "у тюрмах порушуються права 69 росіян"

“У мене вже в роботі список з 43 осіб. Нещодавно я отримала список ще з 26 осіб від однієї громадської організації. Ці люди відчувають величезну потребу в поліпшенні медичної допомоги. Частина з них військовослужбовці, але більша частина — цивільні особи”, — сказала вона .

Раніше повідомлялося, що Москалькова направила звернення уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій в зв’язку зі станом здоров’я двох росіян, які перебувають в ув’язненні. Російський омбудсмен зазначила, що умови утримання російських громадян В’ячеслава Висоцького і Євгена Мефьодова “не відповідають Мінімальним стандартним правилам поводження з ув’язненими, прийнятими в Женеві в 1955 році”. Вона попросила Денисову забезпечити ув’язненим належні умови утримання та надати необхідне лікування.

Апарат Москалькової також направив лист в консульський департамент МЗС Росії з проханням відвідати 43 громадян РФ, “права яких порушуються в українських в’язницях”. Однак російський омбудсмен заявила, що затримані в Україні громадяни Росії, які мають ще й український паспорт, не мають можливості спілкуватися з консулом РФ.

Крім того, Москалькова звернулася в ООН і ЄС з проханням “закликати керівництво України гарантувати безпеку громадян Росії, утримуваних в місцях позбавлення волі на території України відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права”.

Нагадуємо, Денісова закликала омбудсмена РФ сприяти негайному обміну 25 на 25.