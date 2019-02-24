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Москалькова заявила, что на территории Украины "в тюрьмах нарушаются права 69 россиян"

Москалькова заявила, что на территории Украины "в тюрьмах нарушаются права 69 россиян"

Киев  •  УНН

 • 8747 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила “еще о 26 случаях нарушений в медицинском обслуживании российских граждан в украинских тюрьмах”. С учетом ранее известных “43 случаях нарушений, общее количество россиян нуждающихся в помощи составило 69 человек”. Об этом обмудсмен сообщила в интервью одной из российских газет, передает УНН.

“У меня уже в работе список из 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи. Часть из них военнослужащие, но большая часть — гражданские лица”, — сказала она.

Ранее сообщалось, что Москалькова направила обращения уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в связи с состоянием здоровья двух россиян, находящихся в заключении. Российский омбудсмен отметила, что условия содержания российских граждан Вячеслава Высоцкого и Евгения Мефедова “не соответствуют Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, принятыми в Женеве в 1955 году”. Она попросила Денисову обеспечить заключенным надлежащие условия содержания и предоставить необходимое лечение.

Аппарат Москальковой также направил письмо в консульский департамент МИД России с просьбой посетить 43 граждан РФ, “права которых нарушаются в украинских тюрьмах”. Однако российский омбудсмен заявила, что заключенные в Украине граждане России, которые имеют еще и украинский паспорт, не имеют возможности общаться с консулом РФ.

Кроме того, Москалькова обратилась в ООН и ЕС с просьбой “призвать руководство Украины гарантировать безопасность граждан России, удерживаемых в местах лишения свободы на территории Украины в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права”.

Напоминаем, Денисова призвала омбудсмена РФ способствовать немедленному обмену 25 на 25.

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