Денисова об идее Москальковой по уголовным преследованиям: официального обращения нет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Рассматривать вопрос паритетного прекращения уголовных преследований будут тогда, когда придет официальное обращение от российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Так отреагировала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на заявление Москальковой о прекращении уголовного преследования пленных, которых обменяли, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.
"Я, как и вы, прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить что о многом. Сегодня нет никаких предложений", - прокомментировала Денисова.
Ранее Москалькова предложила заключить соглашение между Россией и Украиной, которая позволила бы "на паритетных началах" прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.