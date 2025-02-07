День "На работе голышом" и рождение огнетушителя: что сегодня можно праздновать

Сегодня, 7 февраля День «На работе голышом» и День рождения огнетушителя. Также сегодня Wear Red Day, который имеет целью привлечь внимание к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин, передает УНН.

День «На работе голышом» празднуется в первую пятницу февраля. В этом году это 7 февраля.

7 февраля проводится День «На работе голышом». Дата на 2025 год. Проводят в первую пятницу февраля. Это идея американки Лизы Канарек для работающих в дистанционном режиме дома людей. Идея праздника заключается не столько в буквальном смысле «голышом», а сколько в свободе, комфорте и удобстве, которые предоставляет работа дома.

Канарек, которая более 20 лет назад оставила корпоративную работу, чтобы работать самостоятельно, хорошо понимала вызовы и преимущества такого образа жизни. Ее инициатива призывает людей не бояться выходить за рамки привычных стандартов и находить собственный комфортный ритм работы.

Поэтому в этот день нужно выбирать удобную, уютную одежду для работы дома, которая не будет вас ограничивать и загонять в рамки. Важным является ваше состояние и производительность. Однако никто не может запретить работать дома в том виде в котором вы привыкли.

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Также в США каждый год в первую пятницу февраля люди одевают красное для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин. Это называется День ношения красного цвета (Wear Red Day). Это часть масштабного движения, которое направлено на уменьшение смертности среди женщин от сердечных болезней.

Сегодня еще отмечается День рождения огнетушителя. Именно 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей получил в США патент на огнетушитель.

Интересно, что стеклянные колбы наполнены водой для тушения пожаров начали использовать в 17-м веке. А в 19-м веке в Великобритании появились первые прототипы современных огнетушителей.

По способу срабатывания огнетушители делятся на ручные, автоматические и комбинированного действия.

А в зависимости от закачанного огнетушащего вещества они бывают углекислотные, воздушно-пенные, порошковые, водные, аэрозольные.

Для математиков сегодня также есть привет для праздника, ведь 7 февраля они отмечают День числа е (е-Day). e - фундаментальная математическая константа, математическая величина, являющаяся основой натуральных логарифмов. Иногда число e называют числом Эйлера или числом Непера. Это число приблизительно равно 2,71828.

Кроме того, в этом году 7 февраля - это День жевательной резинки.

Этот праздник сочетает любовь к жевательной резинке с благотворительностью и образовательными инициативами.

Идея праздника принадлежит детской писательнице Рут Спиро, которая в 206 году предложила новый подход к сбору средств в школах.

Она мать двоих детей. Рут заметила, что ее дети постоянно участвовали в школьных сборах средств, которые требовали от них продавать различные вещи соседям и родственникам. Это вызывало дискомфорт, поэтому писательница решила создать альтернативный способ сбора средств, который был бы веселым и простым для детей. Таким образом появился День жевательной резинки, который позволил школам организовать благотворительные акции без необходимости что-то продавать.

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День жевательной резинки приобрел популярность и начал отмечаться не только в школах, но и в библиотеках, детских музеях, общественных организациях, военных базах и даже в центрах пожилых людей.

По церковному календарю День памяти преподобного Луки Элландского.

Лука родился в конце 9-го века в бедной крестьянской семье. В 14 лет он стал монахом. Много лет Лука прожил на Афоне. Имел дар исцеления и изгнания бесов. У Луки постепенно появились последователи. Вместе с ними Лука возвел небольшой монастырь на горе Геликон.

Именины сегодня празднуют Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.