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День "На работе голышом" и рождение огнетушителя: что сегодня можно праздновать

Киев  •  УНН

 • 4506 просмотра

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7 февраля отмечают День «На работе голышом», День ношения красного, День рождения огнетушителя и День жевательной резинки. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.

Сегодня, 7 февраля День «На работе голышом» и День рождения огнетушителя. Также сегодня Wear Red Day, который имеет целью привлечь внимание к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин, передает УНН.

День «На работе голышом» празднуется в первую пятницу февраля. В этом году это 7 февраля.

7 февраля проводится День «На работе голышом». Дата на 2025 год. Проводят в первую пятницу февраля. Это идея американки Лизы Канарек для работающих в дистанционном режиме дома людей. Идея праздника заключается не столько в буквальном смысле «голышом», а сколько в свободе, комфорте и удобстве, которые предоставляет работа дома.

Канарек, которая более 20 лет назад оставила корпоративную работу, чтобы работать самостоятельно, хорошо понимала вызовы и преимущества такого образа жизни. Ее инициатива призывает людей не бояться выходить за рамки привычных стандартов и находить собственный комфортный ритм работы.

Поэтому в этот день нужно выбирать удобную, уютную одежду для работы дома, которая не будет вас ограничивать и загонять в рамки. Важным является ваше состояние и производительность. Однако никто не может запретить работать дома в том виде в котором вы привыкли.

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Также в США каждый год в первую пятницу февраля люди одевают красное для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний среди женщин. Это называется День ношения красного цвета (Wear Red Day). Это часть масштабного движения, которое направлено на уменьшение смертности среди женщин от сердечных болезней.

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Сегодня еще отмечается День рождения огнетушителя. Именно 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей получил в США патент на огнетушитель.

Интересно, что стеклянные колбы наполнены водой для тушения пожаров начали использовать в 17-м веке. А в 19-м веке в Великобритании появились первые прототипы современных огнетушителей.

По способу срабатывания огнетушители делятся на ручные, автоматические и комбинированного действия.

А в зависимости от закачанного огнетушащего вещества они бывают углекислотные, воздушно-пенные, порошковые, водные, аэрозольные.

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Для математиков сегодня также есть привет для праздника, ведь 7 февраля они отмечают День числа е (е-Day). e - фундаментальная математическая константа, математическая величина, являющаяся основой натуральных логарифмов. Иногда число e называют числом Эйлера или числом Непера. Это число приблизительно равно 2,71828.

Кроме того, в этом году 7 февраля - это День жевательной резинки.

Этот праздник сочетает любовь к жевательной резинке с благотворительностью и образовательными инициативами.

Идея праздника принадлежит детской писательнице Рут Спиро, которая в 206 году предложила новый подход к сбору средств в школах.

Она мать двоих детей. Рут заметила, что ее дети постоянно участвовали в школьных сборах средств, которые требовали от них продавать различные вещи соседям и родственникам. Это вызывало дискомфорт, поэтому писательница решила создать альтернативный способ сбора средств, который был бы веселым и простым для детей. Таким образом появился День жевательной резинки, который позволил школам организовать благотворительные акции без необходимости что-то продавать.

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День жевательной резинки приобрел популярность и начал отмечаться не только в школах, но и в библиотеках, детских музеях, общественных организациях, военных базах и даже в центрах пожилых людей.

По церковному календарю День памяти преподобного Луки Элландского.

Лука родился в конце 9-го века в бедной крестьянской семье. В 14 лет он стал монахом. Много лет Лука прожил на Афоне. Имел дар исцеления и изгнания бесов. У Луки постепенно появились последователи. Вместе с ними Лука возвел небольшой монастырь на горе Геликон.

Именины сегодня празднуют Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
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