День "На роботі голяка" та народження вогнегасника: що сьогодні можна святкувати

Сьогодні, 7 лютого День "На роботі голяка" та День народження вогнегасника. Також сьогодні Wear Red Day, який має на меті привернути увагу до проблеми серцево-судинних захворювань серед жінок, передає УНН.

День "На роботі голяка" святкується у першу п'ятницю лютого. В цьому році це 7 лютого.

7 лютого проводиться День "На роботі голяка". Дата на 2025 рік. Проводять у першу п'ятницю лютого. Це ідея американки Лізи Канарек для працюючих у дистанційному режимі вдома людей. Ідея свята полягає не стільки в буквальному сенсі "голяка", а скільки в свободі, комфорті та зручності, які надає робота вдома.

Канарек, яка понад 20 років тому залишила корпоративну роботу, щоб працювати самостійно, добре розуміла виклики та переваги такого способу життя. Її ініціатива закликає людей не боятися виходити за рамки звичних стандартів і знаходити власний комфортний ритм роботи.

Тому в цей день потрібно обирати зручний, затишний одяг для роботи вдома, який не буде вас обмежувати та заганяти в рамки. Важливим є ваш стан та продуктивність. Проте ніхто не може заборонити працювати вдома в тому вигляді в якому ви звикли.

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Також у США щороку в першу пятницю лютого люди одягають червоне для того, щоб привернути увагу до проблеми серцево-судинних захворювань серед жінок. Це називається День носіння червоного кольору (Wear Red Day). Це частина масштабного руху, який спрямований на зменшення смертності серед жінок від серцевих хвороб.

Сьогодні ще відзначається День народження вогнегасника. Саме 7 лютого 1863 року американський інженер Алан Крей отримав у США патент на вогнегасник.

Цікаво, що скляні колби наповнені водою для гасіння пожеж почали використовувати у 17-му столітті. А у 19-му столітті у Великій Британії з’явилися перші прототипи сучасних вогнегасників.

За способом спрацьовування вогнегасники діляться на ручні, автоматичні та комбінованої дії.

А залежно від закачаної вогнегасної речовини вони бувають вуглекислотні, повітряно-пінні, порошкові, водні, аерозольні.

Для математиків сьогодні також є привіт для свята, адже 7 лютого вони відзначають День числа е (е-Day). e - фундаментальна математична константа, математична величина, що є основою натуральних логарифмів. Іноді число e називають числом Ейлера або числом Непера. Це число приблизно дорівнює 2,71828.

Окрім того, цього року 7 лютого – це День жувальної гумки.

Це свято поєднує любов до жувальної гумки з благодійністю та освітніми ініціативами.

Ідея свята належить дитячій письменниці Рут Спіро, яка у 206 році запропонувала новий підхід до збору коштів у школах.

Вона матір двох дітей. Рут помітила, що її діти постійно брали участь у шкільних зборах коштів, які вимагали від них продавати різні речі сусідам та родичам. Це викликало дискомфорт, тому письменниця вирішила створити альтернативний спосіб збору коштів, який був би веселим та простим для дітей. Таким чином з'явився День жувальної гумки, що дозволив школам організувати благодійні акції без необхідності щось продавати.

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День жувальної гумки набув популярності й почав відзначатися не лише в школах, але й у бібліотеках, дитячих музеях, громадських організаціях, військових базах й навіть у центрах літніх людей.

За церковним календарем День пам’яті преподобного Луки Елландського.

Лука народився наприкінці 9-го століття у бідній селянській родині. У 14 років він став ченцем. Багато років Лука прожив на Афоні. Мав дар зцілення та вигнання бісів. У Луки поступово з’явилися послідовники. Разом з ними Лука звів невеличкий монастир на горі Гелікон.

Іменини сьогодні святкують Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.