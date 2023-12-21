День кроссворда, День рождения баскетбола. Что еще можно отметить 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, отмечается День рождения кроссворда, пишет УНН.

Именно 21 декабря 1913 года в американской газете "New York Word" был напечатан первый в мире кроссворд. Его автором стал Артур Винн, который сделал свое изобретение именно по просьбе издания, которое искало оригинальный способ привлечь больше читателей.

При этом, считается, что игры похожие на кроссворды существовали, в частности, в древнем Риме, а прототипы современных кроссвордов начали появляться в XIX веке.

Самый большой кроссворд в мире составил бельгиец Роже Боукарт. Этому делу он посвятил почти 4 года. 2734 страницы содержали в себе вопросы до 50 400 слов, а сам кроссворд достигал немалых размеров - длиной 31 метров и 53 метра в ширину.

Также 21 декабря - это День рождения баскетбола. Изобретателем популярной игры стал американец Джеймс Нейсмит, который повесил в спортивном зале колледжа в Спрингфилде два ящика от персиков, и поделил 18 студентов на две команды. Им предлагалось перебрасывать мяч друг другу с целью забросить в корзину. В то время ведение мяча еще не применялось. После завершения успешного нападения мяч надо было собственноручно вытаскивать из корзины.

Первые правила баскетбола были напечатаны в 1894 году в Соединенных Штатах. Первые официальные соревнования по новому виду спорта состоялись в 1897 г. В них участвовали две команды по пять игроков.

Ночь с 21 на 22 декабря будет самой длинной в году, а потому сегодня можно отметить День фонарика.

Первый переносной фонарь придумал и разработал Дэвид Майзелл в 1898 году Майзелл в 1898 году, который вместе со своим приятелем Конрадом Хьюбертом создали компанию по разработке и продаже электрических фонарей.

Первыми массово такие фонарики начали использовать полицейские.

Также 21 декабря можно отметить День регифтинга - передачи полученного подарка кому-то другому, часто под видом нового подарка.

Событие возникло как офисный праздник, который постепенно приобрел популярность в США и многих других странах мира.

Существует несколько правил этикета, касающихся реггифтинга. В частности, переупаковка подарка, отказ от использования подарка перед повторным дарением и гарантирование того, что он не будет возвращен первоначальному дарителю.

По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Иулании, которая жила в IV веке в Никомидии.

В юном возрасте ее обручили, однако в день свадьбы Иулания отказалась выходить замуж, потому что хотела посвятить свою жизнь служению Господу. За это отец-язычник жестоко избил девушку и отдал под суд. Девушку долго пытали, а затем казнили.

Ее мощи находятся в монастыре святой Иулианы в испанском городе Сантильяна-дель-Мар.

Именины 21 декабря празднуют Ульяна, Петр, Михаил.