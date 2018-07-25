Демьянюк: Украина может стать лидером ядерной энергетики объединенного европейского энергорынка

КИЕВ. 25 июля. УНН. С просьбой прокомментировать эти события и перспективы развития украинской ядерной энергетики в общем УНН обратился к инженеру, предпринимателю и эксперту в энергетической отрасли Виталию Демьянюку.

- Почему ядерная энергетика стала предметом особого внимания украинских парламентариев и чиновников именно сейчас?

- Ядерная энергетика с точки зрения безопасности, а также экономической важности и высокого уровня технологической сложности является одной из немногих отраслей, которые находятся и будут находиться под разноуровневым государственным регулированием.

Это отрасль, где очень много вопросов стратегического развития требуют урегулирования на законодательном уровне. В связи с этим, я сказал бы, что внимание, которое уделяется вопросам развития ядерной энергетики со стороны парламентариев и правительства точно не является избыточным. Более того, хотелось бы, и отрасль нуждается, чтобы это внимание, включая рекомендации комитетских слушаний, выливалось в планомерную законодательную работу, которая формировала бы полноценное нормативное пространство для развития ядерной энергетики и смежных с ней отраслей.

- Энергетическая стратегия Украины на период до 2035 года предусматривает сохранение ключевой роли атомной генерации в энергетическом секторе Украины. Между тем, в мире есть запрос на альтернативную энергетику. Например, Германия последовательно отказывается от атомной в пользу "зеленой". Не видите Вы противоречий отечественных приоритетов с европейскими трендами?

- Давайте посмотрим подробнее на европейскую энергетику. Сегодня не существует отдельно энергетического рынка Германии или энергетического рынка Франции. Существует объединенный законодательно и инфраструктурно Европейский энергетический рынок. Это касается, как рынка электроэнергии, так и рынка углеводородов. В этом объединенном энергетическом рынке каждая страна-участник развивает свой сегмент, который соответствует, с одной стороны, ее задачам, а с другой - является элементом диверсифицированного и сбалансированного по видам энергоносителей и типам генерации общеевропейской энергетической "корзины".

Германия начала активно наращивать объемы "зеленой" генерации после такого объединения рынка, в то время как Франция в этом рынке удерживает ведущее место в ядерной генерации. Таким образом, когда мы говорим, что какая-то из европейских стран постепенно отходит от атомной энергетики, мы должны понимать, что есть другие европейские страны, которые эту специализацию сохраняют, развивают и наращивают.

Не каждая страна имеет экономические, технологические и ресурсные возможности развивать атомную энергетику. Эта компетенция Украины является очень ценной и должна быть не только сохранена, но и усилена. Обратите, пожалуйста, внимание на Финляндию, которая является членом ЕС и строит новые ядерные энергоблоки. Эту страну трудно упрекнуть в неэкологичности и в отсутствии "зеленого" политического направления. Посмотрите на Турцию, которая прилагает максимум усилий и вкладывает гигантские средства, чтобы создать у себя новую отрасль - ядерную энергетику. Студенты из Турции являются постоянными посетителями Украины и их жажда знаний, поверьте мне, имеет абсолютно прикладной характер.

Также необходимо заметить, что хотя ядерная энергетика не относится к возобновляемой, но она безуглеродная, и ее распространение по сравнению с углеводородной энергетикой является положительным фактором для предотвращения изменения климата.

- А что происходит в этом плане вне Европы? Какие общие тенденции развития?

- Мировые тенденции также направлены на развитие атомной энергетики.

Сегодня Китай проектирует, строит и вводит в эксплуатацию десятки новых ядерных реакторов, увеличивая свой потенциал в разы.



Соединенные Штаты, которые являются ведущей страной в этой области, вкладывают существенные государственные средства, насчитывающие миллиарды долларов, в научные разработки, поддержку национальных лабораторий, а частные американские компании разрабатывают и внедряют новые ядерные технологии.

Очень показательным относительно тенденций было выступление первого заместителя министра энергетики США Эдварда Мак Гинниса на ежегодном саммите Американского Ядерного Общества, состоявшегося в Филадельфии в конце июня этого года. Господин Мак Гиннис отметил, что Соединенные Штаты будут поддерживать собственную ядерную энергетику для ее возрождения, открывая дорогу новым безопасным ядерным технологиям. Он отдельно акцентировал внимание на том, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях, направленных на развитие ядерной отрасли, как залог энергетической независимости, и выразил особую поддержку руководству НАЭК "Энергоатом".

Такое неординарное внимание и поддержка со стороны Соединенных Штатив нашей ядерной энергетики является положительной политической составляющей растущего сотрудничества между украинскими и американскими компаниями в этой сфере.

Таким образом, акцент на развитие украинской ядерной энергетики не противоречит мировым трендам, а соответствует им. Более того, собственно в ядерных энергетических технологиях Украина может занять одну из ведущих позиций, стать лидером. А сам сектор ядерной энергетики может стать одним из центров экономического роста, его драйвером, стимулировать развитие смежных отраслей, а также увеличение экспортного потенциала. Как в части экспорта электроэнергии, так и в части экспорта энергетического оборудования, новых технологий и знаний.

Я сказал бы, что при нашей консолидированной и успешной работе, мы смогли бы в перспективе заменить российские газовые потоки в Европейский Союз украинскими перетоками электроэнергии, которая, как известно, является более универсальным продуктом.

- Вы говорите о новых технологиях в ядерной энергетике, о которых рассказал господин Мак Гиннис. В чем они заключаются?

- Несмотря на эффективную работу по продлению сроков эксплуатации действующих энергоблоков украинских атомных электростанций, надо помнить, что эта отрасль имеет очень длинные экономические и технологические циклы.

Даже учитывая продление сроков эксплуатации ныне действующих блоков, в случае их планового вывода из эксплуатации в период с 2030 года до 2040 года, выпадающая установленная мощность атомной генерации составит около 10 GW. Это - очень существенный объем.

Кроме того, необходимо учесть возможность положительного внутреннего экономического развития, которое должно сопровождаться ростом энергопотребления, а также развитием экспортного потенциала.

Таким образом, по моим оценкам, в период 2030-2040 годов нам необходимо будет заменить и дополнительно ввести в эксплуатацию до 16 GW новых ядерных генерирующих мощностей.

Средний срок строительства энергоблока, включая подготовительный период, проектирование, лицензирование и собственно строительство - составляет около 10 лет.

- Что это значит? Это означает, что нам, как стране, необходимо принимать решение относительно того, какими технологиями будут замещены сегодняшние мощности. Как эти технологии будут реализованы у нас? Как это повлияет на безопасность эксплуатации, топливную составляющую? Какой вообще будет архитектура нашей электроэнергетики?

- Одной из таких технологий, о которой собственно и шла речь на упомянутом ежегодном саммите Американского Ядерного Общества, и о которой упоминал первый заместитель министра энергетики Соединенных Штатов Эдвард Мак Гиннис, - есть технология малых модульных реакторов.

На саммите очень подробно была представлена ​​технология малых модульных реакторов SMR-160 компании Holtec International (Прим. редакции: Holtec International - глобальный поставщик оборудования и систем для энергетической отрасли базируется в Камдене, штат Нью-Джерси, США. Основателем и президентом компании является доктор Крис Сингх). Она специализируется на проектировании и производстве деталей для ядерных реакторов. Компания продает оборудование для управления отработанным ядерным топливом с ядерных реакторов. Было отмечено, что первой страной, где планируется лицензирования и внедрения этой технологии является Канада.

Кроме того, в марте этого года НАЭК "Энергоатомом" подписал меморандум о сотрудничестве по использованию малых модульных реакторов с Holtec International. Что можно считать началом продвижения проекта и в Украине.

Предложенная технология такого ядерного реактора имеет установленную мощность 160MW. Характерной его особенностью является высокая степень ядерной и радиационной безопасности. В том числе - по сравнению с сегодня действующими в Украине типами ядерных реакторов. Очень важно, что введенные в технологии пассивные системы безопасности позволяют строить реакторы максимально близко к потребителям. Существенной характеристикой является возможность регулировки нагрузки, и это предусмотрено технологически. Реактор может маневрировать, а это кардинально меняет его место в электроэнергетике.

Конечно, вся работа для Украины еще впереди, но много времени на раскачку нет. В ядерной энергетике срок 10 лет - это уже завтрашний день.

- Как повлияла военная агрессия со стороны России на ситуацию в отрасли?

- Не стоит забывать о том, что существенным игроком на мировом рынке ядерных энергетических технологий является Россия.

И здесь ее поведение мало чем отличается от поведения в международной политике. На постоянной основе, в частности из-за разного рода агентов влияния, предпринимаются попытки дискредитировать Украину, как страну, которая является носителем ядерных энергетических технологий. Россия пытается дискредитировать и сам "Энергоатом", как украинскую эксплуатирующую организацию.

Различные группы влияния, которые в свое время паразитировали на поставках ядерного топлива и комплектующих из России, пытаются повлиять на процессы в украинской ядерной энергетике. Очень часто это происходит под прикрытием "зеленой крыши", мол, наша ядерная энергетика опасна. Но, очевидно, что за такими действиями стоят исключительно интересы российской политики.

Но есть и позитив. Недавно состоялась ключевое и знаковое событие - полная загрузка 3-го энергоблока Южно-Украинской АЭС топливом компании Westinghouse (Прим. редакции: Westinghouse Electric Company - американская электротехническая и ядерноэнергетической компания, которая специализируется на производстве ядерного топлива, оборудование для энергетических компаний по всему миру) . Это дает возможность перейти к его полноценного промышленного использования и отказаться от российского топлива.

Вместе с тем, остается открытым вопрос строительства в Украине собственного завода по производству ядерного топлива. Здесь есть существенный недостаток политической воли и организационных усилий.

По моему мнению, Украина имеет все необходимое, включая уникальную сырьевую базу для создания на своей территории такого завода. Вопрос в надлежащем выборе внешнего инвестиционного и финансового партнера. О России, конечно, речь не идет.

Другим проектом, который направлен на формирование нашей технологической и энергетической независимости от России, является строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). Без него Украина вынуждена отправлять отработанное ядерное топливо в Россию. Поскольку мы не имеем своих технологических возможностей, то платим россиянам ежегодно более 200 000 000 долларов. Проект строительства украинского ЦХОЯТ реализуется сегодня, опять таки, в сотрудничестве с американской компанией Holtec International, которая является основным технологическим партнером соглашения.

- Сегодня "Энергоатом" является государственной компанией. Предприятия, которые занимаются добычей урана в Украине или централизованным обращением с радиоактивными отходами, также являются государственными. Есть ли место для частной инициативы в ядерной отрасли? И насколько она уместна?

- Опыт развитых экономик показывает, что частная инициатива являеться не только уместной, но и крайне нужной. В условиях, когда государство сохраняет контроль за ядерной и радиационной безопасностью, частная инициатива, в силу своей мобильности и способности концентрироваться на достижении практических целей, может быть драйвером дальнейшего развития новых направлений.

Нужно заметить, что речь не идет о приватизации действующих объектов ядерного энергетического комплекса. Эти объекты должны оставаться в государственной собственности, и по ним мы можем говорить только о повышении эффективности государственного управления.

Мы имеем достаточно потенциала и пространства для частной инициативы за пределами уже существующего государственного имущества. Прежде всего, это касается развития и внедрения новых технологий.

Так, например, наряду с "Энергоатомом", меморандум о поддержке и продвижению проекта малых модульных реакторов SMR-160 подписан также между Holtec International и частной украинской компанией Атомные энергетические системы Украины (Прим. редакции: Атомные энергетические системы Украины - частная компания, которая, в том числе, специализируется на разведке и доразведке месторождений урана в Украине и развития новых ядерных энергетических технологий. Ведет работы по получению соответствующей лицензии на добычу урана. Основным акционером компании является украинский предприниматель Геннадий Буткевич). Это первый и пока что единственный случай формирования с компанией Holtec International партнерских отношений с частными компаниями в Украине. Разборчивость в этих вопросах со стороны американских корпораций можно понять.

Очень важным моментом является то, что наряду с планами по внедрению новой технологии малых модульных реакторов SMR-160, принадлежащий компании Holtec International со стороны американского партнера сформулировано предложение, которое поддерживается украинскими партнерами проекта, по локализации производства малых модульных реакторов в Украине.

Такое сотрудничество, объединяющее усилия американских партнеров, украинских государственных и частных компаний является наиболее практичной конфигурацией, позволяющей достичь цели - внедрить в Украине новые безопасные ядерные энергетические технологии и создать в Украине технологический хаб с экспортным потенциалом.