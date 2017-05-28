Демонстрация за свободу прессы переросла в столкновения с полицией в Венесуэле

Поводом для демонстрации стала десятая годовщина закрытия оппозиционно настроенного телеканала RCTV. Тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес вместо RCTV создал новый государственный канал - TVES. Преемник Чавеса Николас Мадуро объявил, что TVES все эти годы символизирует "гуманитарное телевидения".

Протестные акции оппозиции в Венесуэле проходят уже несколько месяцев. Демонстранты добиваются освобождения от должности Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, которая привела к серьезному дефициту поставок. Во время протестных акций убиты 58 человек, еще десятки ранены.

Напомним, противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро 26 мая организовали в Каракасе "Марш освободителей". Его участники были разогнаны подразделениями силовых структур , которые активно использовали спецтехнику, в том числе водометы и слезоточивый газ.