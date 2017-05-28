Демонстрация за свободу прессы переросла в столкновения с полицией в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Демонстрация за свободу прессы в Венесуэле, которая состоялась в воскресенье, 28 мая, переросла в столкновения с полицией. Молодые люди с помощью грузовиков и баррикад заблокировали автостраду, проходит через столицу страны Каракас, а затем подожгли их. Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В ответ демонстранты забросали полицейских метательными снарядами и коктейлями Молотова, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Поводом для демонстрации стала десятая годовщина закрытия оппозиционно настроенного телеканала RCTV. Тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес вместо RCTV создал новый государственный канал - TVES. Преемник Чавеса Николас Мадуро объявил, что TVES все эти годы символизирует "гуманитарное телевидения".
Протестные акции оппозиции в Венесуэле проходят уже несколько месяцев. Демонстранты добиваются освобождения от должности Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, которая привела к серьезному дефициту поставок. Во время протестных акций убиты 58 человек, еще десятки ранены.
Напомним, противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро 26 мая организовали в Каракасе "Марш освободителей". Его участники были разогнаны подразделениями силовых структур , которые активно использовали спецтехнику, в том числе водометы и слезоточивый газ.