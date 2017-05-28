Демонстрація за свободу преси переросла в сутички з поліцією у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Демонстрація за свободу преси в Венесуелі, яка відбулася в неділю, 28 травня, переросла в зіткнення з поліцією. Молоді люди за допомогою вантажівок і барикад заблокували автостраду, що проходить через столицю країни Каракас, а потім підпалили їх. Для розгону демонстрації поліція застосувала сльозогінний газ. У відповідь демонстранти закидали поліцейських метальними снарядами і коктейлями Молотова, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Приводом для демонстрації стала десята річниця закриття опозиційно налаштованого телеканалу RCTV. Тодішній президент Венесуели Уго Чавес замість RCTV створив новий державний канал - TVES. Наступник Чавеса Ніколас Мадуро оголосив, що TVES всі ці роки символізує "гуманітарне телебачення".
Протестні акції опозиції в Венесуелі проходять вже кілька місяців. Демонстранти домагаються звільнення з посади Ніколаса Мадуро. На думку опозиції, він відповідальний за економічну кризу в країні, яка призвела до серйозного дефіциту постачання. Під час протестних акцій вбито 58 осіб, ще десятки поранені.
Нагадаємо, противники президента Венесуели Ніколаса Мадуро 26 травня організували в Каракасі "Марш визволителів". Його учасники були розігнані підрозділами силових структур, які активно використовували спецтехніку, в тому числі водомети, і сльозогінний газ.