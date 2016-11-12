Демонстрация противников Д.Трампа прошла в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Несколько сотен человек, включая значительное количество граждан США, вышли в субботу к американскому посольству в Берлине, чтобы выразить протест против избрания Дональда Трампа президентом США, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Участники акции принесли лозунги "Untrump the world" ("Освободи мир от Трампа") и "Love Trumps Hate" ("Любовь бьет ненависть"). По данным полиции, акция прошла мирно и без происшествий.
Призыв инициативы Trump Protest Berlin в социальной сети Facebook поддержали около 3 тысяч человек. По данным полиции, на митинг официально зарегистрировались 400 участников. Ранее в тот же день в Берлине прошла еще одна демонстрация против Д.Трампа. В ней приняли участие 120 человек.
При этом в США продолжаются аналогичные демонстрации уже четвертые сутки подряд. В ночь на субботу в Портленде во время очередного протеста подстрелили мужчину.
Полиция Лос-Анджелеса арестовала около 150 человек, которые принимали участие в акции протеста против избрания Дональда Трампа президентом США. На митинге перед мэрией Лос-Анджелеса в ночь с пятницы на субботу собрались около 3000 человек. После полуночи полиция потребовала демонстрантов разойтись и пригрозила применением нелетального оружия. Те, кто не подчинился приказу сотрудников правопорядка, были окружены и арестованы.