Демонстрація противників Д.Трампа пройшла у Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Кілька сотень людей, включаючи значну кількість громадян США, вийшли в суботу до американського посольства в Берліні, щоб висловити протест проти обрання Дональда Трампа президентом США, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Учасники акції принесли гасла "Untrump the world" ("Звільни світ від Трампа") і "Love Trumps Hate" ("Любов б'є ненависть"). За даними поліції, акція пройшла мирно і без пригод.
Заклик ініціативи Trump Protest Berlin в соціальній мережі Facebook підтримали близько 3 тисяч людей. За даними поліції, на мітинг офіційно зареєструвалися 400 учасників. Раніше в той же день в Берліні пройшла ще одна демонстрація проти Д.Трампа. У ній взяло участь 120 людей.
При цьому в США тривають аналогічні демонстрації уже четверту добу поспіль. У ніч на суботу в Портленді під час чергового протесту підстрелили чоловіка.
Поліція Лос-Анджелеса заарештувала близько 150 осіб, які брали участь в акції протесту проти обрання Дональда Трампа президентом США. На мітингу перед мерією Лос-Анджелеса в ніч з п'ятниці на суботу зібралися близько 3000 осіб. Після півночі поліція зажадала від демонстрантів розійтися і пригрозила застосуванням нелетальної зброї. Ті, хто не підкорився наказу співробітників правопорядку, були оточені і заарештовані.