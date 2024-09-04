Дело Дубинского: нардепу сообщили о новом и изменении предыдущего подозрения

Народный депутат Украины и его помощник уличены в повторном содействии в незаконном пересечении границы, сообщили в ГБР и Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет об Александре Дубинском.

Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили, что подозреваемый в организации незаконного пересечения границы другому лицу народный депутат делал это не однократно. Поэтому, 2 сентября 2024 года Офис Генерального прокурора по материалам правоохранителей сообщил о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины, который сейчас находится в СИЗО. Также о подозрении ГБР сообщило бывшему помощнику нардепа, который сейчас работает председателем общественной организации "МЕДІАОБОРОНА" - сообщили в ГБР.

По данным бюро, установлено, что "фигурант в сговоре с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены". "Родственник сожительницы народного избранника выехал из Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

Как указали в ГБР, "в качестве основания для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему "Шлях" - выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ". "Разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Сам "родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта", - отметили в бюро.

"Кроме того, как ранее сообщалось, нардеп в сговоре с другими лицами в 2023 году, при тех же условиях повторно организовал незаконный выезд этого же "родственника" за границу как водителя волонтера. Он точно знал, что во время предыдущего выезда за границу человек, по предоставленному ранее распоряжению Киевской областной военной администрации, не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи", - сказано в сообщении.

"Как и раньше родственник сожительницы народного избранника выехал с территории Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пропускных пунктов, по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства ОО "МЕДІАОБОРОНА". Также выяснилось, что на самом деле человек, по указанию народного депутата, должен был прибыть в Кишинев, где должен был ждать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто народного избранника с автостоянки международного аэропорта столицы Молдовы в столицу Австрии Вену", - сообщили в ГБР.

Во время расследования первого факта незаконного выезда, как отмечается, правоохранители выяснили, что мужчина второй раз успел воспользоваться разработанной нардепом и его сообщником противоправной схемой, после чего уже не возвращался в Украину.

Генеральный прокурор сообщил о новом и изменении ранее сообщенного подозрения народному избраннику по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного повторно народным депутатом по предварительному сговору с другими лицами - указали в ГБР.

Сотрудники ГБР, как отмечается, сообщили о подозрении председателю ОО "МЕДІАОБОРОНА" по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно по предварительному сговору с другими лицами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Дополнение

По материалам ГБР Генпрокурор 3 ноября 2023 года сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины в организации незаконного пересечения границы другому лицу.

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