Дело Дубинского: нардепу сообщили о новом и изменении предыдущего подозрения

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

  •  135025 просмотра
Протесты остановили работу крупнейшей ГЭС Гаити

Протесты остановили работу крупнейшей ГЭС Гаити

  •  147915 просмотра
Польша подняла авиацию из-за российских атак на Украину

Польша подняла авиацию из-за российских атак на Украину

  •  146832 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  113803 просмотра
Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

  •  148155 просмотра
публикации
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  193324 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  198773 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  185333 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

3 сентября 2024, 07:03  •  195983 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

2 сентября 2024, 16:33  •  217844 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  113783 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  127425 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  130398 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  131516 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  130547 просмотра
Актуальное
Дело Дубинского: нардепу сообщили о новом и изменении предыдущего подозрения

Дело Дубинского: нардепу сообщили о новом и изменении предыдущего подозрения

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 07:46  •  43716 просмотра

Read in English

ГБР сообщило о новом и изменении предыдущего подозрения нардепу Дубинскому. Депутата и его бывшего помощника обвиняют в повторном содействии незаконному пересечению границы.

Народный депутат Украины и его помощник уличены в повторном содействии в незаконном пересечении границы, сообщили в ГБР и Офисе Генпрокурора в среду, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет об Александре Дубинском.

Сотрудники ГБР и СБУ разоблачили, что подозреваемый в организации незаконного пересечения границы другому лицу народный депутат делал это не однократно. Поэтому, 2 сентября 2024 года Офис Генерального прокурора по материалам правоохранителей сообщил о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины, который сейчас находится в СИЗО. Также о подозрении ГБР сообщило бывшему помощнику нардепа, который сейчас работает председателем общественной организации "МЕДІАОБОРОНА"

- сообщили в ГБР.

По данным бюро, установлено, что "фигурант в сговоре с другими лицами в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены". "Родственник сожительницы народного избранника выехал из Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пунктов пропуска", - говорится в сообщении. 

Как указали в ГБР, "в качестве основания для пересечения государственной границы он предоставил документы, внесенные в систему "Шлях" - выписку из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд ВСУ". "Разрешение он получил по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии нардепа и аффилированной с ним общественной организации. Сам "родственник" после пересечения границы фактически трудоустроился на иностранном морском судне, никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял и вернулся в Украину в конце 2022 года после завершения контракта", - отметили в бюро.

"Кроме того, как ранее сообщалось, нардеп в сговоре с другими лицами в 2023 году, при тех же условиях повторно организовал незаконный выезд этого же "родственника" за границу как водителя волонтера. Он точно знал, что во время предыдущего выезда за границу человек, по предоставленному ранее распоряжению Киевской областной военной администрации, не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи", - сказано в сообщении.

"Как и раньше родственник сожительницы народного избранника выехал с территории Украины в Республику Молдова на автомобиле через один из пропускных пунктов, по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства ОО "МЕДІАОБОРОНА". Также выяснилось, что на самом деле человек, по указанию народного депутата, должен был прибыть в Кишинев, где должен был ждать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто народного избранника с автостоянки международного аэропорта столицы Молдовы в столицу Австрии Вену", - сообщили в ГБР.

Во время расследования первого факта незаконного выезда, как отмечается, правоохранители выяснили, что мужчина второй раз успел воспользоваться разработанной нардепом и его сообщником противоправной схемой, после чего уже не возвращался в Украину.

Генеральный прокурор сообщил о новом и изменении ранее сообщенного подозрения народному избраннику по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенного повторно народным депутатом по предварительному сговору с другими лицами

- указали в ГБР.

Сотрудники ГБР, как отмечается, сообщили о подозрении председателю ОО "МЕДІАОБОРОНА" по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины, то есть по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно по предварительному сговору с другими лицами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Дополнение

По материалам ГБР Генпрокурор 3 ноября 2023 года сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины в организации незаконного пересечения границы другому лицу. 

Справу Дубінського щодо підроблення документів для виїзду за кордон передали до суду 9 января 2024, 07:42 • 25621 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
  •  137810 просмотра

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024
  •  137754 просмотра

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
  •  146126 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  106366 просмотра

Атлетка Ботурчук завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа
  •  102723 просмотра

Повышение акцизов: эксперт объяснил, на сколько в сентябре может вырасти стоимость сжиженного газа

Эксклюзив
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
  •  185332 просмотра

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Эксклюзив
ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
3 сентября 2024, 05:47  •  101150 просмотра

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Эксклюзив
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
2 сентября 2024, 16:33  •  217843 просмотра

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024
2 сентября 2024, 16:25  •  105687 просмотра

Сразу две медали: пловцы Остапченко и Паламарчук получили "золото" и "бронзу" на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
2 сентября 2024, 14:35  •  136207 просмотра

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Популярные

Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

Международный фонд для Украины достиг 1 млрд фунтов стерлингов поддержки

  •  148155 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  113803 просмотра
Польша подняла авиацию из-за российских атак на Украину

Польша подняла авиацию из-за российских атак на Украину

  •  146832 просмотра
Протесты остановили работу крупнейшей ГЭС Гаити

Протесты остановили работу крупнейшей ГЭС Гаити

  •  147915 просмотра
Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

Зеленский просит Трюдо лоббировать разрешение на удары по рф - Reuters

  •  135025 просмотра

Публикации

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

  •  193324 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

  •  198773 просмотра
Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков

Налоговая тянет время: проверка банка "Конкорд" вышла за пределы разумных сроков
Эксклюзив

  •  185333 просмотра
Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

Расследование ГБР в отношении главного юриста НБУ: новый вызов для регулятора

3 сентября 2024, 07:03  •  195983 просмотра
«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ

«Цирк» в Ровно, вторая подряд победа „Левого берега“ и тревога в Кривом Роге: результат 5 тура УПЛ
Эксклюзив

2 сентября 2024, 16:33  •  217844 просмотра

Война

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

  •  15542 просмотра
США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

  •  38361 просмотра
Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

  •  53711 просмотра
В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших

В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших

  •  51788 просмотра
Во Львове уже 47 пострадавших от ночной атаки, среди них 7 детей

Во Львове уже 47 пострадавших от ночной атаки, среди них 7 детей

  •  50901 просмотра

политика

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

  •  5076 просмотра
Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

  •  15542 просмотра
США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

  •  38361 просмотра
В Госдепе указали на неизменную позицию по поставкам оружия Украине

В Госдепе указали на неизменную позицию по поставкам оружия Украине

  •  21269 просмотра
"Слуга Народа" сегодня соберется для обсуждения новых кандидатов в министры - нардеп

"Слуга Народа" сегодня соберется для обсуждения новых кандидатов в министры - нардеп

  •  48715 просмотра

Война

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

  •  15542 просмотра
США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

  •  38361 просмотра
Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

Опрос в Армия+: военные хотят обучаться работе с беспилотными системами

  •  53711 просмотра
В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших

В Полтаве в результате удара рф уже 298 пострадавших

  •  51788 просмотра
Во Львове уже 47 пострадавших от ночной атаки, среди них 7 детей

Во Львове уже 47 пострадавших от ночной атаки, среди них 7 детей

  •  50901 просмотра

политика

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

  •  5076 просмотра
Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

Пентагон: США не изменили позицию относительно ударов Украины по россии

  •  15542 просмотра
США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

США будут принимать меры для привлечения рф к ответственности за действия в Украине и КНДР за поддержку этой войны - Госдеп

  •  38361 просмотра
В Госдепе указали на неизменную позицию по поставкам оружия Украине

В Госдепе указали на неизменную позицию по поставкам оружия Украине

  •  21269 просмотра
"Слуга Народа" сегодня соберется для обсуждения новых кандидатов в министры - нардеп

"Слуга Народа" сегодня соберется для обсуждения новых кандидатов в министры - нардеп

  •  48715 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  108770 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  116743 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  115407 просмотра

Экономика

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

МВФ начинает начинает переговоры с Украиной для разблокирования нового транша

  •  5076 просмотра
Графики отключений на сегодня усилены - Укрэнерго

Графики отключений на сегодня усилены - Укрэнерго

  •  8415 просмотра
Графики отключений действуют целые сутки, враг атаковал объекты энергетики в 6 регионах, в том числе во Львовской области - Минэнерго

Графики отключений действуют целые сутки, враг атаковал объекты энергетики в 6 регионах, в том числе во Львовской области - Минэнерго

  •  53406 просмотра
Экспорт российского СПГ значительно вырос в 2024 году: помогли поставки в Азию и Европу - СМИ

Экспорт российского СПГ значительно вырос в 2024 году: помогли поставки в Азию и Европу - СМИ

  •  26438 просмотра
На Южноукраинской АЭС проблемы: энергоблок на 600 МВт снизил выдачу - нардеп

На Южноукраинской АЭС проблемы: энергоблок на 600 МВт снизил выдачу - нардеп

  •  32493 просмотра

Киев

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

До 32° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

  •  49962 просмотра
Два бомбардировщика Ту-22М3 движутся в Крым через Черное море

Два бомбардировщика Ту-22М3 движутся в Крым через Черное море

  •  60886 просмотра
В Киевской области работает ПВО из-за запуска крылатых ракет с Ту-95МС

В Киевской области работает ПВО из-за запуска крылатых ракет с Ту-95МС

  •  56683 просмотра
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

  •  55015 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  52732 просмотра