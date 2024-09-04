Справа Дубінського: нардепу повідомили про нову та зміну попередньої підозри

Народного депутата України та його помічника викрито на повторному сприянні у незаконному перетині кордону, повідомили у ДБР та Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Як повідомило УНН джерело, ідеться про Олександра Дубінського.

Працівники ДБР та СБУ викрили, що підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це не одноразово. Тому, 2 вересня 2024 року Офіс Генерального прокурора за матеріалами правоохоронців повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України, який нині перебуває в СІЗО. Також про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою Громадської організації "МЕДІАОБОРОНА" - повідомили у ДБР.

За даними бюро, встановлено, що "фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини". "Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску", - ідеться у поаідомленні.

Як вказали у ДБР, "як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" - витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ". "Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту", - зазначили у бюро.

"Крім того, як раніше повідомлялось, нардеп у змові з іншими особами у 2023 році, за тих самих умов повторно організував незаконний виїзд цього ж самого "родича" за кордон як водія волонтера. Він достеменно знав, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік, за наданим раніше розпорядженням Київської обласної військової адміністрації, не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги", - сказано у повідомленні.

"Як і раніше родич співмешканки народного обранця виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання ГО "МЕДІАОБОРОНА". Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрії Відня", - повідомили у ДБР.

Під час розслідування першого факту незаконного виїзду, як зазначається, правоохоронці з’ясували, що чоловік другий раз встиг скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Генеральний прокурор повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами - вказали у ДБР.

Працівники ДБР, як зазначається, повідомили про підозру голові ГО "МЕДІАОБОРОНА" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої повторно за попередньою змовою з іншими особами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Доповнення

За матеріалами ДБР Генпрокурор 3 листопада 2023 року повідомив про підозру чинному народному депутату України в організації незаконного перетину кордону іншій особі.

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