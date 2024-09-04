Справа Дубінського: нардепу повідомили про нову та зміну попередньої підозри

ukenru
06:19 • 30045 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 76982 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 132962 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 179531 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 139127 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 125752 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122408 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 158135 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76521 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84775 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
91 %
749 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 67988 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 60922 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 59264 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 59480 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 55861 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 32690 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 179564 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 158147 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 192480 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 526887 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 3813 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 14297 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40101 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39162 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 40975 перегляди
Актуальне
Справа Дубінського: нардепу повідомили про нову та зміну попередньої підозри

Справа Дубінського: нардепу повідомили про нову та зміну попередньої підозри

Київ • УНН

 • 49335 перегляди

ДБР повідомило про нову та зміну попередньої підозри нардепу Дубінському. Депутата та його колишнього помічника звинувачують у повторному сприянні незаконному перетину кордону.

Народного депутата України та його помічника викрито на повторному сприянні у незаконному перетині кордону, повідомили у ДБР та Офісі Генпрокурора у середу, пише УНН.

Як повідомило УНН джерело, ідеться про Олександра Дубінського.

Працівники ДБР та СБУ викрили, що підозрюваний в організації незаконного перетину кордону іншій особі народний депутат робив це не одноразово. Тому, 2 вересня 2024 року Офіс Генерального прокурора за матеріалами правоохоронців повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України, який нині перебуває в СІЗО. Також про підозру ДБР повідомило колишньому помічнику нардепа, який нині працює головою Громадської організації "МЕДІАОБОРОНА"

- повідомили у ДБР.

За даними бюро, встановлено, що "фігурант у змові з іншими особами у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини". "Родич співмешканки народного обранця виїхав з України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пунктів пропуску", - ідеться у поаідомленні. 

Як вказали у ДБР, "як підставу для перетину державного кордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" - витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ". "Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації. Сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту", - зазначили у бюро.

"Крім того, як раніше повідомлялось, нардеп у змові з іншими особами у 2023 році, за тих самих умов повторно організував незаконний виїзд цього ж самого "родича" за кордон як водія волонтера. Він достеменно знав, що під час попереднього виїзду за кордон чоловік, за наданим раніше розпорядженням Київської обласної військової адміністрації, не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги", - сказано у повідомленні.

"Як і раніше родич співмешканки народного обранця виїхав з території України до Республіки Молдова на автомобілі через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання ГО "МЕДІАОБОРОНА". Також з’ясувалось, що насправді чоловік, за вказівкою народного депутата, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто народного обранця з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до столиці Австрії Відня", - повідомили у ДБР.

Під час розслідування першого факту незаконного виїзду, як зазначається, правоохоронці з’ясували, що чоловік другий раз встиг скористатися розробленою нардепом та його спільником протиправною схемою, після чого вже не повертався в Україну.

Генеральний прокурор повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри народному обранцю за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами

- вказали у ДБР.

Працівники ДБР, як зазначається, повідомили про підозру голові ГО "МЕДІАОБОРОНА" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої повторно за попередньою змовою з іншими особами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Доповнення

За матеріалами ДБР Генпрокурор 3 листопада 2023 року повідомив про підозру чинному народному депутату України в організації незаконного перетину кордону іншій особі. 

Справу Дубінського щодо підроблення документів для виїзду за кордон передали до суду 09.01.24, 09:42 • 25712 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$86,622.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,050.80
Ethereum
$2,055.85