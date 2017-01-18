Некоторые в ВР не заинтересованы в законодательном упорядочении добычи янтаря - З.Шкиряк

"До тех пор, пока добыча янтаря не будет урегулирована на законодательном уровне, мы будем иметь проблемы ... Мы об этом кричим уже два года, соответствующие законопроекты готовы и находятся в Верховной Раде. Их нужно просто достать, рассмотреть, внести поправки и принимать. Но видимо и в Верховной Раде сегодня существует лобби, которое не заинтересовано в том, чтобы были приняты соответствующие законы ", - заявил З.Шкиряк.

Как сообщал УНН, необработанные камни янтаря на сумму почти 229 тыс гривен изъяли на границе черниговские таможенники.