Некоторые в ВР не заинтересованы в законодательном упорядочении добычи янтаря - З.Шкиряк
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Верховной Раде существует лобби, которое не заинтересовано в законодательном упорядочении добычи янтаря. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник министра внутренних дел Шкиряк, передает УНН.
"До тех пор, пока добыча янтаря не будет урегулирована на законодательном уровне, мы будем иметь проблемы ... Мы об этом кричим уже два года, соответствующие законопроекты готовы и находятся в Верховной Раде. Их нужно просто достать, рассмотреть, внести поправки и принимать. Но видимо и в Верховной Раде сегодня существует лобби, которое не заинтересовано в том, чтобы были приняты соответствующие законы ", - заявил З.Шкиряк.
Как сообщал УНН, необработанные камни янтаря на сумму почти 229 тыс гривен изъяли на границе черниговские таможенники.