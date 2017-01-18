Дехто у ВР не зацікавлений у законодавчому впорядкуванні видобутку бурштину - З.Шкіряк

“До того часу, поки видобуток бурштину не буде врегульовано на законодавчому рівні, ми будемо мати проблеми... Ми про це кричимо вже два роки, відповідні законопроекти готові і знаходяться у Верховній Раді. Їх потрібно просто дістати, розглянути, внести поправки і приймати. Але мабуть і у Верховній Раді сьогодні існує лобі, яке не зацікавлене в тому, щоби були прийняті відповідні закони,” — заявив З.Шкіряк.

Як повідомляв УНН, необроблене каміння бурштину на суму майже 229 тисяч гривень вилучили на кордоні чернігівські митники.