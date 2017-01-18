Дехто у ВР не зацікавлений у законодавчому впорядкуванні видобутку бурштину - З.Шкіряк

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У Верховній Раді існує лобі, яке не зацікавлене у законодавчому впорядкуванні видобутку бурштину. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передав УНН.

“До того часу, поки видобуток бурштину не буде врегульовано на законодавчому рівні, ми будемо мати проблеми... Ми про це кричимо вже два роки, відповідні законопроекти готові і знаходяться у Верховній Раді. Їх потрібно просто дістати, розглянути, внести поправки і приймати. Але мабуть і у Верховній Раді сьогодні існує лобі, яке не зацікавлене в тому, щоби були прийняті відповідні закони,” — заявив З.Шкіряк.

Як повідомляв УНН, необроблене каміння бурштину на суму майже 229 тисяч гривень вилучили на кордоні чернігівські митники.

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