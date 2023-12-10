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Дефицита электроэнергии нет, плановые отключения не предусматриваются - Минэнерго

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 12:56  •  19076 просмотра

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Энергосистема Украины работает без дефицита. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей. В настоящее время графики отключений не применяются и не планируются для применения ни в одной из областей.

По состоянию на 10 декабря дефицита электроэнергии в Украине не наблюдается, плановые отключения света не применяются ни в одной из областей. Об этом сообщает пресс-центр Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Энергосистема Украины работает без дефицита. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей. В настоящее время графики отключений не применяются и не планируются для применения ни в одной из ни в одной из областей.

Однако важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (особенно в вечерние с 16:00 до 18:00),

- сообщили в Минэнерго.

Детали

В то же время в Хмельницкой области отключилась воздушная линия 110 Кв. В результате обесточились 8 подстанций с суммарной нагрузкой 27 МВт. Без света в течение получаса было около 40 тысяч потребителей. Их всех запитано.

Также в Тернопольской области произошло отключение воздушной линии 110 Кв. В результате менее чем на час обесточились 2 подстанции с суммарной нагрузкой 9,7 МВт. Все потребители запитаны.

На Донетчине из-за обстрелов отключалась воздушная линия 110 Кв. Обесточивались бытовые и промышленные потребители - в том числе 3 шахты. Через несколько минут после отключения потребители были запитаны частично, а через через час - полностью по резервной схеме.

Импорт/экспорт

В течение 10 декабря планируется импорт электроэнергии в объеме до 5200 МВт*ч. Экспорт не предполагается.

Напомним

Вчера, 9 декабря, для компенсации дефицита электроэнергии Украина снова просила аварийную помощь у Румынии и Польши. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Дефіциту електроенергії немає, планові відключення не передбачаються - Міненерго
No shortage of electricity, no planned outages are expected - Ministry of Energy
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Дефицита электроэнергии нет, плановые отключения не предусматриваются - Минэнерго

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