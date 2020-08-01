Дебютный турнир WTA после рестарта: у соперницы Костюк выявили коронавирус

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99186 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104743 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130856 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109738 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129913 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101827 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102527 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Дебютный турнир WTA после рестарта: у соперницы Костюк выявили коронавирус

Дебютный турнир WTA после рестарта: у соперницы Костюк выявили коронавирус

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. У теннисистки обнаружили положительный результат на COVID-19 перед матчем квалификационной сетки турнира WTA "Palermo Ladies Open", передает УНН со ссылкой на WTA.

По сообщению спортивного журналиста Майка Диксона в Twitter, вирус был обнаружен у 130 ракетки мира уроженки Болгарии Виктории Томовой.

Именно Томовая должна была стать первой соперницей киевлянки Марты Костюк в стартовом круге квалификации. Их матч был отменен.

Отмечается, что у Томовой не было никаких симптомов коронавируса. WTA сообщает, что на проведение турнира этот инцидент не повлияет.

Примечательно, что новой оппоненткой Костюк стала Даниэла Сегель из Чили.

Добавим, что турнир категории WTA в Палермо стал первым после паузы, которая стартовала в марте.

Украинские Национальные Новости

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