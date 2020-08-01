Дебютный турнир WTA после рестарта: у соперницы Костюк выявили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. У теннисистки обнаружили положительный результат на COVID-19 перед матчем квалификационной сетки турнира WTA "Palermo Ladies Open", передает УНН со ссылкой на WTA.
По сообщению спортивного журналиста Майка Диксона в Twitter, вирус был обнаружен у 130 ракетки мира уроженки Болгарии Виктории Томовой.
Именно Томовая должна была стать первой соперницей киевлянки Марты Костюк в стартовом круге квалификации. Их матч был отменен.
Отмечается, что у Томовой не было никаких симптомов коронавируса. WTA сообщает, что на проведение турнира этот инцидент не повлияет.
Примечательно, что новой оппоненткой Костюк стала Даниэла Сегель из Чили.
Добавим, что турнир категории WTA в Палермо стал первым после паузы, которая стартовала в марте.