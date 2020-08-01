Дебютний турнір WTA після рестарту: у суперниці Костюк виявлено коронавірус

За повідомленням спортивного журналіста Майка Діксона в Twitter, вірус був виявлений у 130 ракетки світу уродженки Болгарії Вікторії Томової.

Саме Томова мала стати першою суперницею киянки Марти Костюк у стартовому колі кваліфікації. Їх матч був відмінений.

Зазначається, що у Томової не було ніяких симптомів коронавірусу. WTA повідомляє, що на проведення турніру цей інцидент не вплине.

Примітно, що новою опоненткою Костюк стала Даніела Сегель з Чилі.

Додамо, що турнір категорії WTA в Палермо став першим після паузи, яка стартувала у березні.