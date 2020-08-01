Дебютний турнір WTA після рестарту: у суперниці Костюк виявлено коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У тенісистки виявили позитивний результат на COVID-19 перед матчем кваліфікаційної сітки турніру WTA “Palermo Ladies Open”, передає УНН з посиланням на WTA.
За повідомленням спортивного журналіста Майка Діксона в Twitter, вірус був виявлений у 130 ракетки світу уродженки Болгарії Вікторії Томової.
Саме Томова мала стати першою суперницею киянки Марти Костюк у стартовому колі кваліфікації. Їх матч був відмінений.
Зазначається, що у Томової не було ніяких симптомів коронавірусу. WTA повідомляє, що на проведення турніру цей інцидент не вплине.
Примітно, що новою опоненткою Костюк стала Даніела Сегель з Чилі.
Додамо, що турнір категорії WTA в Палермо став першим після паузи, яка стартувала у березні.