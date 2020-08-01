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Дебютний турнір WTA після рестарту: у суперниці Костюк виявлено коронавірус

Київ • УНН

 • 9939 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У тенісистки виявили позитивний результат на COVID-19 перед матчем кваліфікаційної сітки турніру WTA “Palermo Ladies Open”, передає УНН з посиланням на WTA.

За повідомленням спортивного журналіста Майка Діксона в Twitter, вірус був виявлений у 130 ракетки світу уродженки Болгарії Вікторії Томової.

Саме Томова мала стати першою суперницею киянки Марти Костюк у стартовому колі кваліфікації. Їх матч був відмінений.
Зазначається, що у Томової не було ніяких симптомів коронавірусу. WTA повідомляє, що на проведення турніру цей інцидент не вплине.

Примітно, що новою опоненткою Костюк стала Даніела Сегель з Чилі.

Додамо, що турнір категорії WTA в Палермо став першим після паузи, яка стартувала у березні.

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