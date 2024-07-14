Киевское "Динамо" в третьем контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии разгромило датский "Брондбю" - 4:0. Голы на счету Дениса Попова, Антона Царенко, который забил во втором матче подряд, Александра Андриевского и новичка киевлян - Александра Пихаленка, который отметился и голевым пасом, передает УНН.

Детали

В третьем контрольном поединке на сборах в Австрии киевское "Динамо" разгромно победило датский "Брондбю".

Счет в матче на 14-той минуте открыл защитник киевлян Денис Попов, забив мяч головой после подачи со штрафного. Ему ассистировал капитан "Динамо" - Виталий Буяльский. Второй гол в матче на 71-ой минуте забил Антон Царенко, для которого этот гол стал вторым на сборах. В предыдущем матче Царенко отметился голом в ворота немецкого "Шальке-04".

Царенко удачно откликнулся на передачу от новичка киевлян, который перешел в этом сезоне в "Динамо" из "Днепра-1" Александра Пихаленка.

Уже через 4 минуты Александр Андриевский, воспользовавшись ошибкой вратаря, забил гол-красавец, доведя счет до разгромного. Андриевский заметил, что голкипер "Брондбю" вышел далеко из ворот и забросил ему "за воротник".

На 81 первой минуте дебютным голом за киевлян отметился все тот же Пихаленок, установив окончательный счет на табло - 4:0.

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