ГБР расследует причастность должностных лиц МВД и ГМС к утечке данных граждан через Telegram
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Государственное бюро расследований начало предварительное расследование о причастности должностных лиц Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы к сливу персональных данных граждан через Telegram-канал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины, что была распространена в одном из анонимных телеграмм каналов. По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.
Указано, что расследование будет проводиться по ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжкие последствия, а также относительно несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Напомним, 11 мая с помощью Telegram-бота слили базу с 26 млн водительских удостоверений. Служба безопасности Украины начала следственные действия.
Также напомним, что 12 мая деятельность Telegram-канала прекратила Нацполиция.