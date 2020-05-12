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Нацполіція припинила роботу Telegram-каналу, де були дані мільйонів українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Поліція припинила роботу Telegram-каналу та відкрила кримінальне провадження через злиття бази з даними мільйонів українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Нацполіція припинила роботу Telegram-каналу, де були дані мільйонів українців

“..За фактом розповсюдження персональної інформації громадян на одному з анонімних телеграм-каналів ... внесено відомості у ЄРДР і розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України ("Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації“)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що попереднім аналізом встановлено, що обсяг протиправно оприлюднених персональних даних є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних установ за різні періоди попередніх років і не має відношення до початку роботи цифрового державного сервісу додатку “Дія”.

На даний час роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян, припинено.

Нагадаємо, вчора за допомогою Telegram-боту злили базу з 26 млн водійських посвідчень. Наразі Служба безпеки України розпочала слідчі дії. 

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