Нацполиция прекратила работу Telegram-канала, где были данные миллионов украинцев

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 12992 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 76082 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108946 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180867 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184475 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391555 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226526 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501399 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349511 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230556 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47765 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16498 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16077 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16789 просмотра

Иран пытался убить главного раввина Азербайджана - СМИ

5 апреля, 16:27 • 14806 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143555 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131525 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219824 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391555 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501399 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 12992 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38780 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38443 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45977 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76011 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Нацполиция прекратила работу Telegram-канала, где были данные миллионов украинцев

Киев • УНН

 • 19040 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Полиция прекратила работу Telegram-канала и открыла уголовное производство из-за слива базы с данными миллионов украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Нацполиция прекратила работу Telegram-канала, где были данные миллионов украинцев

"...по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов ... внесены сведения в ЕРДР и начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации")", - сказано в сообщении.

Отмечается, что предыдущим анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и негосударственных учреждений за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы цифрового государственного сервиса приложении "Дия".

В настоящее время работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекращено.

Напомним, вчера с помощью Telegram-бота слили базу с 26 млн водительских удостоверений. Сейчас Служба безопасности Украины начала следственные действия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,528.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,805.11