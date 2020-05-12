Нацполиция прекратила работу Telegram-канала, где были данные миллионов украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Полиция прекратила работу Telegram-канала и открыла уголовное производство из-за слива базы с данными миллионов украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"...по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов ... внесены сведения в ЕРДР и начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации")", - сказано в сообщении.
Отмечается, что предыдущим анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и негосударственных учреждений за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы цифрового государственного сервиса приложении "Дия".
В настоящее время работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекращено.
Напомним, вчера с помощью Telegram-бота слили базу с 26 млн водительских удостоверений. Сейчас Служба безопасности Украины начала следственные действия.