Через Telegram-бот злили базу з 26 млн посвідчень водія: за справу взялася СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Вчора за допомогою Telegram-боту злили базу з 26 млн водійських посвідчень. Наразі Служба безпеки України розпочала слідчі дії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал мобільного застосунку "Дія" від Міністерства цифрової трансформації.
“Вчора один телеграм-бот злив базу даних з 26 млн водійських посвідчень. Чутки, що до цього причетна Дія — безпідставні. Це неможливо навіть теоретично”, — йдеться у повідомленні.
Так, серед причин, чому до цього не причетний додаток “Дія” називають:
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- Дія не має бази даних і не накопичує таку інформацію;
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- Обсяги інформації, доступної у боті, в десятки, а то й сотні разів, перебільшує ту, з якою працює Дія;
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- Аналіз боту свідчить про використання старих баз даних, які вже не один рік доступні в Даркнеті. Йдеться про базу ПриватБанку, а також інших приватних баз даних. Наприклад, в боті доступні паролі Вконтакте, Linkedin;
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“Незаконне використання персональних даних громадян недопустиме. Службою безпеки України розпочаті слідчі дії щодо роботи телеграм-боту та доступних в ньому персональних даних”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні запустили додаток, в якому українські водії зможуть перевіряти дорожні штрафи, наразі він доступний лише для операційної системи IoS.