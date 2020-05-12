Через Telegram-бот злили базу з 26 млн посвідчень водія: за справу взялася СБУ

“Вчора один телеграм-бот злив базу даних з 26 млн водійських посвідчень. Чутки, що до цього причетна Дія — безпідставні. Це неможливо навіть теоретично”, — йдеться у повідомленні.

Так, серед причин, чому до цього не причетний додаток “Дія” називають:



Дія не має бази даних і не накопичує таку інформацію;



Обсяги інформації, доступної у боті, в десятки, а то й сотні разів, перебільшує ту, з якою працює Дія;



Аналіз боту свідчить про використання старих баз даних, які вже не один рік доступні в Даркнеті. Йдеться про базу ПриватБанку, а також інших приватних баз даних. Наприклад, в боті доступні паролі Вконтакте, Linkedin;



“Незаконне використання персональних даних громадян недопустиме. Службою безпеки України розпочаті слідчі дії щодо роботи телеграм-боту та доступних в ньому персональних даних”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні запустили додаток, в якому українські водії зможуть перевіряти дорожні штрафи, наразі він доступний лише для операційної системи IoS.