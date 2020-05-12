Через Telegram-бот слили базу с 26 млн удостоверений водителя: за дело взялась СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Вчера с помощью Telegram-бота слили базу с 26 млн водительских удостоверений. Сейчас Служба безопасности Украины начала следственные действия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал мобильного приложение "Дия" от Министерства цифровой трансформации.
"Вчера один телеграмм-бот слил базу данных с 26 млн водительских удостоверений. Слухи, что к этому причастна Дия - безосновательны. Это невозможно даже теоретически", - говорится в сообщении.
Так, среди причин, почему к этому не причастно приложение "Дия" называют:
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- Дия не имеет базы данных и не накапливает такую информацию;
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- Объемы информации, доступной в боте, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает Дия;
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- Анализ бота свидетельствует об использовании старых баз данных, которые уже не один год доступны в Даркнете. Речь идет о базе ПриватБанка, а также других частных базах данных. Например, в боте доступны пароли Вконтакте, Linkedin;
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"Незаконное использование персональных данных граждан недопустимо. Службой безопасности Украины начаты следственные действия по работе телеграмм-бота и доступных в нем персональных данных", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине запустили приложение, в котором украинские водители смогут проверять дорожные штрафы, пока он доступен только для операционной системы IoS.