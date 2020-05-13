ДБР розслідує причетність посадовців МВС та ДМС до витоку даних громадян через Telegram

“Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом витоку інформації, що містила персональні дані громадян України та була розповсюджена в одному із анонімних телеграм каналів. За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що розслідування проводитиметься за ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки, а також щодо несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, 11 травня за допомогою Telegram-боту злили базу з 26 млн водійських посвідчень. Служба безпеки України розпочала слідчі дії.

Також нагадаємо, що 12 травня діяльність Telegram-каналу припинила Нацполіція.