ГБР проводит ряд обысков в Одесском облсовете и Измаильском горсовете: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований проводят ряд обысков в помещениях Одесского областного совета и Измаильского городского совета в рамках расследования уголовного производства по растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона. Об этом сообщает пресс служба ГБР, передает УНН.
Как отметили в ГБР, по предварительной информации, в течение 2015-2019 годов Одесским областным советом выделялись денежные средства на развитие Измаильского района Одесской области, в том числе на такие объекты, как капитальный ремонт дома культуры, капитальный ремонт дороги, реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы, капитальный детского сада в г. Измаил, Одесской области, капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, капитальный ремонт здания аэровокзала “Аэропорт Измаил”.
Сейчас, по данным Бюро, установлено, что выделенные на развитие региона бюджетные денежные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводилось или проводились не в полном объеме.
Кроме того, было установлено, что предприятия, которые принимали участие в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета.
Также следователи установили, что распоряжением и непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского городского совета.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.
Как сообщал УНН, на этой неделе ГБР провело 7 обысков на таможнях и постах ГФС на Волыни.