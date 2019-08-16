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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41241 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118760 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129452 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120649 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125065 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128049 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 152806 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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ГБР проводит ряд обысков в Одесском облсовете и Измаильском горсовете: известны детали

ГБР проводит ряд обысков в Одесском облсовете и Измаильском горсовете: известны детали

Киев  •  УНН

 • 10672 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований проводят ряд обысков в помещениях Одесского областного совета и Измаильского городского совета в рамках расследования уголовного производства по растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона. Об этом сообщает пресс служба ГБР, передает УНН.

Как отметили в ГБР, по предварительной информации, в течение 2015-2019 годов Одесским областным советом выделялись денежные средства на развитие Измаильского района Одесской области, в том числе на такие объекты, как капитальный ремонт дома культуры, капитальный ремонт дороги, реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы, капитальный детского сада в г. Измаил, Одесской области, капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, капитальный ремонт здания аэровокзала “Аэропорт Измаил”.

Сейчас, по данным Бюро, установлено, что выделенные на развитие региона бюджетные денежные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводилось или проводились не в полном объеме.

Кроме того, было установлено, что предприятия, которые принимали участие в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета.

Также следователи установили, что распоряжением и непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского городского совета.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщал УНН, на этой неделе ГБР провело 7 обысков на таможнях и постах ГФС на Волыни.

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