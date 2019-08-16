ДБР проводить низку обшуків у Одеській облраді та Ізмаїльській міськраді: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань проводять низку обшуків у приміщеннях Одеської обласної ради та Ізмаїльської міської ради в рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського регіону. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
Як зазначили в ДБР, за попередньою інформацією, протягом 2015-2019 років Одеською обласною радою виділялись грошові кошти на розвиток Ізмаїльського району Одеської області, в тому числі на такі об’єкти, як капітальний ремонт будинку культури, капітальний ремонт дороги, реконструкцію незавершеного будівництва загальноосвітньої школи, капітальний дитячого садочка в м. Ізмаїл, Одеської області, капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи, капітальний ремонт будівлі аеровокзалу “Аеропорт Ізмаїл”.
Наразі, за даними Бюро, встановлено, що виділені на розвиток регіону бюджетні грошові кошти були витрачені не за цільовим призначенням, оскільки вказані будівельні роботи фактично не проводились або проводились не в повному обсязі.
Крім того, було встановлено, що підприємства, які брали участь у проведенні будівельних робіт, штучно визначались переможцями за тендерними процедурами. Отримані бюджетні кошти в результаті перераховувались на рахунки компаній-нерезидентів України, що можуть бути пов’язані з керівництвом Одеської обласної ради.
Також слідчі встановили, що розпорядженням та безпосереднім контролем за проведенням зазначених робіт займалися посадові особи Ізмаїльської міської ради.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.
Як повідомляв УНН, цього тижня ДБР провело 7 обшуків на митницях і постах ДФС на Волині.