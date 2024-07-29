Даяна Ястремская одержала победу на старте Олимпиады-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно начала свои выступления на Олимпиаде-2024, одержав волевую победу в матче первого раунда. В захватывающей борьбе Ястремская переиграла бразильянку Лауру Пигосси после трех напряженных сетов.

Эта победа особенно значима для Ястремской, которая в последний раз участвовала в Олимпийских играх в Токио-2020, где не смогла преодолеть первый раунд. В матче в Париже украинка демонстрировала высокую концентрацию и выносливость, что позволило ей взять реванш у Пигосси, которая ранее победила Ястремскую в Боготе в сезоне 2022.

Ястремская продолжит борьбу за медали на Олимпиаде.

Ястремська пробилася до другого кола турніру WTA