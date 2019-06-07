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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 110613 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107450 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135390 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143623 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129716 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130001 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153323 просмотра

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Дата рассмотрения апелляции на приговор по делу Гриба до сих пор не назначена — отец

Дата рассмотрения апелляции на приговор по делу Гриба до сих пор не назначена — отец

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В деле похищенного из Беларуси украинца Павла Гриба ожидается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу, в котором парня незаконно обвиняют в "призывах к терроризму и принуждении к теракту". Как сообщил отец Игорь Гриб в комментарии УНН, пока ожидается назначение даты рассмотрения жалобы.

"Предстоит рассмотрение апелляции, дата еще не назначена", - сообщил Игорь Гриб.

Он уточнил, что состояние здоровья Павла не улучшилось.

Также Игорь Гриб сообщил, что у защитников возникают трудности с доступом к подзащитному.

"Последние три раза адвокат не могла попасть к Павлу", - рассказал он.

Как сообщал УНН, защита украинского политзаключенного Павла Гриба подала апелляционную жалобу на приговор, по которому парня осудили в Российской Федерации до 6 лет колонии.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и принуждении к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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