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Дата розгляду апеляції на вирок у справі Гриба досі не призначена – батько

Дата розгляду апеляції на вирок у справі Гриба досі не призначена – батько

Київ • УНН

 • 16820 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. У справі викраденого з Білорусі українця Павла Гриба очікується розгляд апеляційної скарги на вирок у справі, в якій хлопця незаконно обвинувачують у "закликах до тероризму і схилянні до теракту". Як повідомив батько Ігор Гриб у коментарі УНН, наразі очікується призначення дати розгляду скарги.

"Має відбутися розгляд апеляції, дата ще не призначена", - повідомив Ігор Гриб.

Він уточнив, що стан здоров’я Павла не покращився.

Також Ігор Гриб повідомив, що у захисників виникають труднощі із доступом до підзахисного.

"Останніх три рази адвокат не могла попасти до Павла", - розповів він.

Як повідомляв УНН, захист українського політв'язня Павла Гриба подав апеляційну скаргу на вирок, за яким хлопця засудили в Російській Федерації до 6 років колонії.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схилянні до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Українські Національні Новини

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