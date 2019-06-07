Дата розгляду апеляції на вирок у справі Гриба досі не призначена – батько
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У справі викраденого з Білорусі українця Павла Гриба очікується розгляд апеляційної скарги на вирок у справі, в якій хлопця незаконно обвинувачують у "закликах до тероризму і схилянні до теракту". Як повідомив батько Ігор Гриб у коментарі УНН, наразі очікується призначення дати розгляду скарги.
"Має відбутися розгляд апеляції, дата ще не призначена", - повідомив Ігор Гриб.
Він уточнив, що стан здоров’я Павла не покращився.
Також Ігор Гриб повідомив, що у захисників виникають труднощі із доступом до підзахисного.
"Останніх три рази адвокат не могла попасти до Павла", - розповів він.
Як повідомляв УНН, захист українського політв'язня Павла Гриба подав апеляційну скаргу на вирок, за яким хлопця засудили в Російській Федерації до 6 років колонії.
Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схилянні до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму.