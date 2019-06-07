Дата розгляду апеляції на вирок у справі Гриба досі не призначена – батько

КИЇВ. 7 червня. УНН. У справі викраденого з Білорусі українця Павла Гриба очікується розгляд апеляційної скарги на вирок у справі, в якій хлопця незаконно обвинувачують у "закликах до тероризму і схилянні до теракту". Як повідомив батько Ігор Гриб у коментарі УНН, наразі очікується призначення дати розгляду скарги.