Дания объявила о существенном увеличении военной помощи Украине до 2027 года: о какой сумме идет речь

Правительство Дании согласовало с фракциями парламентской коалиции выделение более трех миллиардов евро на оборонные нужды Украины до 2027 года. Об этом сообщает Министерство обороны Дании, пишет УНН.

Детали

В этом году Украина может рассчитывать на 2,3 миллиарда датских крон (300 миллионов евро) военной помощи от Дании.

Большая часть суммы будет распределена в последующие годы. В частности, 10,5 миллиардов датских крон датских крон в 2025 году, 7,4 миллиарда - в 2026 году и 5,6 миллиардов - в 2027 году.

Мы не знаем, как долго продлится война в Украине, но мы знаем, что пожертвования необходимы Украине для продолжения борьбы с Россией. На протяжении всей войны Дания была верным сторонником Украины, и когда мы сейчас усиливаем нашу поддержку, как в 2023 году, так и, особенно, также выделяя значительные средства в 2025-2027 годах, мы посылаем четкий сигнал о том, что украинцы в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на поддержку Дании. - отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним

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