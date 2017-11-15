Дания стала последним европейским участником ЧМ-2018

Команда норвежского тренера Оге Харейде разгромила в стыковом матче европейской квалификации сборную Ирландии в Дублине со счетом 5:1. Первый матч в Копенгагене тремя днями ранее закончился со счетом 0:0.

Встреча в Дублине стала бенефисом лидера датчан Кристиана Эриксена. Полузащитник английского "Тоттенхэма" оформил хет-трик, доведя свой бомбардирский счет в квалификации ЧМ-2018 до 11 мячей - никогда еще представитель сборной Дании не забивал столько в отборочных турнирах чемпионатов мира.

Хозяева первыми открыли счет благодаря голу защитника Шейна Даффи, который выиграл борьбу в воздухе у вратаря Каспера Шмайхеля, на 6-й минуте. Но потом датчане взяли матч под свой контроль и забили пять мячей. После голов Кристенсена и Эриксена (3) отличился с пенальти также и Никлас Бендтнер, который не забивал за датчан с 2015 года.

Стоит отметить, что благодаря этой победе Дания вернулась на чемпионат мира после того, как она не сумела попасть на ЧМ-2014 в Бразилии.

Заметим, что турнир в России станет для Дании пятым чемпионатом мира в истории. Лучшее достижение датчан на мундиале - выход в четвертьфинал на ЧМ-1998 во Франции.

Напомним, Италия впервые за последние 60 лет не попала на чемпионат мира.