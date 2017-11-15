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Данія стала останнім європейським учасником ЧС-2018

Данія стала останнім європейським учасником ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Збірна Данії стала 30-м за рахунком учасником чемпіонату світу з футболу 2018, що пройде в Росії. Про це інформує сайт ФІФА, передає УНН.

Команда норвезького тренера Оге Харейде розгромила в стиковому матчі європейської кваліфікації збірну Ірландії в Дубліні з рахунком 5:1. Перший матч в Копенгагені трьома днями раніше закінчився з рахунком 0:0.

Зустріч в Дубліні стала бенефісом лідера датчан Крістіана Еріксена. Півзахисник англійського "Тотенхема" оформив хет-трик, довівши свій бомбардирський рахунок в кваліфікації ЧС-2018 до 11 м'ячів - ніколи ще представник збірної Данії не забивав стільки у відбіркових турнірах чемпіонатів світу.

Господарі першими відкрили рахунок завдяки голу захисника Шейна Даффі, який виграв боротьбу в повітрі у воротаря Каспера Шмайхеля, на 6-й хвилині. Але потім датчани взяли матч під свій контроль і забили п'ять м'ячів. Після голів Крістенсена і Еріксена (3) відзначився з пенальті також і Ніклас Бендтнер, який не забивав за данців з 2015 року.

Варто зазначити, що завдяки цій перемозі Данія повернулася на чемпіонат світу після того, як вона не зуміла потрапити на ЧС-2014 в Бразилії.

Зауважимо, що турнір в Росії стане для Данії п'ятим чемпіонатом світу в історії. Краще досягнення датчан на Мундіалях - вихід до чвертьфіналу на ЧС-1998 у Франції.

Нагадаємо, Італія вперше за останні 60 років не потрапила на чемпіонат світу.

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