Дания передала Украине 10 мобильных климатических хранилищ для авиационного имущества
Киев • УНН
Дания передала Украине 10 мобильных хранилищ с поддержкой климата для хранения авиационно-технического имущества. Общее количество таких хранилищ в Украине выросло до 25, до конца года ожидается еще 15.
Дания передала Украине 10 мобильных хранилищ с поддержкой климатических условий. В них будут хранить авиационно-техническое имущество, чувствительное к условиям окружающей среды, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Какие преимущества имеют мобильные хранилища
Как сообщили в ведомстве, хранилища оборудованы системами поддержания необходимой температуры и влажности. Это позволит хранить в них, в частности, метрологическое оборудование и отдельные компоненты самолетов.
Мобильные хранилища также повышают надежность хранения авиационно-технического имущества в условиях войны.
Надлежащие условия помогают сохранять технические характеристики оборудования и продлевать срок его эксплуатации – а следовательно, поддерживать исправность техники, которая защищает украинское небо.
Сколько мобильных климатических хранилищ есть в Украине
Новая партия увеличила количество мобильных климатических хранилищ в Украине до 25. До конца года ожидается поставка еще 15 – всего их будет 40.
В Минобороны поблагодарили Данию за поддержку и вклад в развитие инфраструктуры украинской авиации.
Мобильные климатические хранилища предоставлены в рамках международной Коалиции возможностей воздушных сил, которая работает для усиления защиты нашего неба: подготовки украинских пилотов и техников, передачи современных самолетов, развития аэродромной инфраструктуры и сервиса.
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