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Украина получила новые мобильные тренажеры F-16

Киев • УНН

 • 4562 просмотра

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о новой поставке мобильных тренажеров F-16. Тренажеры разработаны специально для украинских пилотов и позволят увеличить интенсивность тренировок.

Украина получила новые мобильные тренажеры F-16

Украина получила новую партию мобильных тренажеров F-16. Таких комплексов в мире – единицы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, новая поставка увеличит интенсивность тренировок и расширит возможности для подготовки большего количества экипажей без потери качества обучения.

Какие преимущества имеют мобильные тренажеры F-16

В Минобороны отметили, что каждый тренажер F-16 разработан специально для подготовки украинских пилотов.

Благодаря мобильности эти тренажеры можно быстро перемещать и обеспечивать непрерывный учебный процесс.

Теперь наши пилоты имеют еще больше возможностей для тренировок, отработки сложных боевых сценариев и совершенствования навыков без использования самолетов. Продолжаем усиливать возможности Воздушных Сил и развивать современную систему подготовки пилотов по стандартам НАТО 

- сообщил Федоров.

Министр обороны выразил благодарность партнерам Коалиции способностей воздушных сил, правительствам Нидерландов, Чехии и Австрии, а также компаниям-разработчикам за поддержку.

Напомним

В апреле Минобороны сообщало, что Украина получила первые мобильные тренажеры для подготовки пилотов истребителей F-16.

Также отметим, что Украина получила 10 легкомоторных учебных самолетов ALTO NG чешского производства для летной подготовки курсантов и тренировки пилотов.

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
НАТО
Австрия
Чешская Республика
Нидерланды
Украина
F-16 Fighting Falcon