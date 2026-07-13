Украина получила новые мобильные тренажеры F-16

Украина получила новую партию мобильных тренажеров F-16. Таких комплексов в мире – единицы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, новая поставка увеличит интенсивность тренировок и расширит возможности для подготовки большего количества экипажей без потери качества обучения.

В Минобороны отметили, что каждый тренажер F-16 разработан специально для подготовки украинских пилотов.

Благодаря мобильности эти тренажеры можно быстро перемещать и обеспечивать непрерывный учебный процесс.

Теперь наши пилоты имеют еще больше возможностей для тренировок, отработки сложных боевых сценариев и совершенствования навыков без использования самолетов. Продолжаем усиливать возможности Воздушных Сил и развивать современную систему подготовки пилотов по стандартам НАТО