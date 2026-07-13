Украина получила новые мобильные тренажеры F-16
Киев • УНН
Министр обороны Михаил Федоров сообщил о новой поставке мобильных тренажеров F-16. Тренажеры разработаны специально для украинских пилотов и позволят увеличить интенсивность тренировок.
Украина получила новую партию мобильных тренажеров F-16. Таких комплексов в мире – единицы. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, новая поставка увеличит интенсивность тренировок и расширит возможности для подготовки большего количества экипажей без потери качества обучения.
Какие преимущества имеют мобильные тренажеры F-16
В Минобороны отметили, что каждый тренажер F-16 разработан специально для подготовки украинских пилотов.
Благодаря мобильности эти тренажеры можно быстро перемещать и обеспечивать непрерывный учебный процесс.
Теперь наши пилоты имеют еще больше возможностей для тренировок, отработки сложных боевых сценариев и совершенствования навыков без использования самолетов. Продолжаем усиливать возможности Воздушных Сил и развивать современную систему подготовки пилотов по стандартам НАТО
Министр обороны выразил благодарность партнерам Коалиции способностей воздушных сил, правительствам Нидерландов, Чехии и Австрии, а также компаниям-разработчикам за поддержку.
Напомним
В апреле Минобороны сообщало, что Украина получила первые мобильные тренажеры для подготовки пилотов истребителей F-16.
Также отметим, что Украина получила 10 легкомоторных учебных самолетов ALTO NG чешского производства для летной подготовки курсантов и тренировки пилотов.