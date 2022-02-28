Данилов: Украине удалось начать процесс перехвата военной инициативы в войне с РФ

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“Пятый день героической борьбы. Наши военные, ТРО, весь сектор безопасности и обороны работает в режиме полной мобилизации. Украинскому военному руководству во главе с Верховным Главнокомандующим Президентом Украины Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы”, — написал Данилов.

Детали

По словам секретаря СНБО, план российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников — “молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирования крупных городов,.. разрушение логистических цепочек, с применением ДРГ создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны”.

“Центральным пунктом плана путинского вторжения был захват украинской столицы — города Киева, и создание марионеточного правительства, подконтрольного рф. На сегодня ни одна из целей орковского плана не была достигнута. Дан отпор по всем направлениям", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он заметил, что сейчас тяжелые бои продолжаются. Также, по словам Данилова, особую важность в условиях войны приобретает вопрос информационного противодействия.

Одной из основных задач украинского информационного сопротивления он назвал максимально полное донесение до жителей россии и родственников российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных.

“Таким образом, можно констатировать, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепчает с каждым днем, и с каждым днем мы ближе к нашей окончательной победы”, — добавил секретарь СНБО.

Напомним

Ориентировочные суммарные потери врага за четыре предыдущих суток (24, 25, 26, 27) захватнической войны Российской Федерации в Украине уничтожено 29 самолетов, 29 вертолетов и 191 танк. Также потери личного состава — 5300 российских военных.