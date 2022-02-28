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Данілов: Україні вдалось розпочати процес перехоплення військової ініціативи у війні з РФ

Данілов: Україні вдалось розпочати процес перехоплення військової ініціативи у війні з РФ

Київ • УНН

 • 322979 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українському військовому керівництву на чолі з Верховним Головнокомандувачем вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи. Про це написав у Facebook секретар Ради з нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, пише УНН.

Цитата

“П‘ятий день героїчної боротьби. Наші військові, ТРО, весь сектор безпеки і оборони працює в режимі повної мобілізації. Українському військовому керівництву на чолі з Верховним Головнокомандувачем — Президентом України Володимиром Зеленським вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи”, — написав Данілов.

Деталі

Зі слів секретаря РНБО, план російського вторгнення був побудований на принципах їх нацистських попередників — “блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території, знищення об‘єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст, ... руйнування логістичних ланцюжків, із застосуванням ДРГ створення ситуації паніки та хаосу та проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни”.

“Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці — міста Києва, і створення маріонеточного уряду, підконтрольного рф. На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто. Дана відсіч по всіх напрямках”, — підкреслив секретар РНБО.

Він зауважив, що наразі важкі бої тривають. Також, зі слів Данілова, особливої важливості в умовах війни набуває питання інформаційної протидії.

Одним із основних завдань українського інформаційного спротиву він назвав максимально повне донесення до жителів росії і родичів російських військових реальної ситуації з кількістью жертв і полонених.

“Таким чином, можна констатувати, що українська національна мобілізація, український спротив агресії зростає і міцнішає з кожним днем, і з кожним днем ми ближче до нашоі остаточної перемоги”, — додав секретар РНБО.

Нагадаємо

Сумарні орієнтовні втрати ворога за чотири попередні доби (24, 25, 26, 27) загарбницької війни Російської Федерації в Україні — знищено 29 літаків, 29 гелікоптерів і 191 танк. Також втрати особового складу — 5300 російських військових.

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