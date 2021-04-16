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Данилов о сбитом возле Тегерана самолете МАУ: это было намеренно

Данилов о сбитом возле Тегерана самолете МАУ: это было намеренно

Киев  •  УНН

 • 18365 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что отказ Ирана предоставить полный доступ к расследованию обстоятельств сбивания самолета МАУ убедила его в том, что самолет сбили преднамеренно ВС исламской республики, пишет УНН со ссылкой на его интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

Цитата

“Это было намеренно. Это была сознательная атака”, — заявил секретарь СНБО.

Детали

По мнению Данилова, Иран сбил самолет вероятно для того, чтобы прекратить военную эскалацию с США.

“Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, — достаточно удивляет, вежливо говоря”, — сказал Данилов в интервью изданию.

Как отметили журналисты канадского издания — украинская власть соглашается с мнением секретаря СНБО. Однако, власти Канады, одного из ближайших союзников Киева, не поддерживает такую позицию Украины, но канадская сторона продолжает демонстрировать недовольство из-за расследования иранской стороной, обвиняющего в сбивании самолета “человеческий фактор”.

Контекст

Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчете назвала причиной аварии украинского самолета в окрестностях Тегерана в январе 2020 года “ошибку оператора системы ПВО”.

Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе украинского самолета 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

По словам заместителя главы МИД Евгения Енина, учитывая требования Приложения 13 к Чикагской конвенции эти замечания пока что являются конфиденциальными.

9 февраля телеканал CBC сообщил, что канадские органы безопасности изучают аудиозапись, где, вероятно, глава иранского МИД обсуждает с кем-то возможность того, что уничтожение украинского самолета под Тегераном в январе 2020 года было преднамеренным актом. По данным его источников, на записи Зариф говорит, что высшее руководство исламской республики и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

Также стало известно, что Украина будет координировать исследования “секретной записи” о катастрофе украинского самолета. Однако иранская сторона поставила под сомнение подлинность аудиозаписи.

В начале апреля обвинения по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам.

Замглавы МИД Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что Исламская Республика Иран выполнила все свои международные обязательства после авиакатастрофы украинского пассажирского самолета рейса 752. После этого Министерство иностранных дел Украины ответило на комментарии представителей МИД Ирана по делу о сбивании самолета Международных авиалиний Украины, назвав обвинения безответственными, а также указав на крайне низкий уровень сотрудничества Тегерана в расследовании сбивания.

Справка

Рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.

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