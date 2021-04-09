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Катастрофа PS752: Україна відповіла на звинувачення іранської сторони

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України відповіло на коментарі представників МЗС Ірану у справі щодо збиття літака Міжнародних авіаліній України, назвавши звинувачення безвідповідальними, а також вказавши на вкрай низький рівень співробітництва Тегерану у розслідуванні збиття. Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому МЗС України, передає УНН.

Цитата

“Замість того, щоб взяти до уваги об’єктивні зауваження, що ґрунтуються на міжнародному досвіді розслідування авіакатастроф, іранська сторона вдалася до безвідповідальних звинувачень у неконструктивності української сторони. Іранська сторона маніпулює, коли каже, що під час двох раундів переговорів були надані пояснення щодо причин катастрофи. Ці причини мало б офіційно підтвердити і технічне розслідування, яке Іран повинен був проводити відповідно до норм міжнародного права, і у фінальному звіті, що був опублікований лише у березні цього року — через понад 14 місяців з дня катастрофи”, — наголосили у МЗС.

Як значиться в заяві, Іран наполягає на версії людської помилки як єдиній вірній, але при цьому, відсутній аналіз причин і ланцюга подій, що призвели до неї, якщо така помилка дійсно стала фатальною.

“Це не могло не викликати справедливого обурення і розчарування української сторони”, — наголошують у зовнішньополітичному відомстві України.

Деталі

У МЗС підкреслили, що Україна налаштована на ґрунтовне і конструктивне співробітництво з Іраном, про що свідчить і лише факт подачі понад 90 сторінок коментарів до проекту фінального звіту за результатами технічного розслідування, переданих Ірану — які в звіті враховані не були.

“Україна не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами, версію збиття PS752”, — наголошують дипломати.

Зазначається водночас, що Іран всіма силами намагається просунути вигідну для себе версію про людську помилку, і навіть не намагається проаналізувати причини, які призвели до фатальної помилки, якщо вона дійсно була причиною катастрофи.

На думку українського відомства, це свідчить про те, що правильні висновки не будуть зроблені, і безпека цивільної авіації не покращиться.

“Іншим і не менш яскравим прикладом невиконання Іраном своїх міжнародно-правових зобов’язань став вкрай низький рівень співробітництва між слідчими і правоохоронними органами в рамках Договору про надання взаємної правової допомоги в цивільних та кримінальних справах між Україною та Іраном, а також Монреальської конвенції 1971 року. Українська сторона зі ЗМІ дізналась про десятьох осіб, яким пред’явлено звинувачення у зв’язку зі збиттям українського літака”, — розповіли дипломати.

В коментарі зазначається також, що Іран досі не надав Україні левову частину матеріалів, включаючи факти та докази, які обіцяв надати пів року тому.

Заяви Ірану про розслідування

Заступник голови МЗС Ірану Мохсен Бахарванд заявив у середу, що Ісламська Республіка Іран виконала всі свої міжнародні зобов’язання після авіакатастрофи українського пасажирського літака рейсу 752.

Бахарванд заявив також, що сторони домовилися провести третій раунд переговорів, на якому Тегеран мав намір передати Києву необхідні документи, однак на минулих перемовинах українська сторона начебто не оголосила дату наступної зустрічі, і, “щоб не втрачати час, Ісламська Республіка Іран вирішила виконувати взяті на себе зобов’язання відповідно до міжнародного права”.

Що було раніше

Іранські ЗМІ цього тижня повідомили, що звинувачення у справі про катастрофу українського літака в околицях Тегерана пред’явлені 10 іранським посадовим особам.

Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті, оприлюдненому у березні, назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”.

На думку ж української сторони, опублікованомий звіт Ірану — це ніщо інше, як цинічна спроба приховати істинні причини збиття літак.

Довідка

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року сторони заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

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