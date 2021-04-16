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Данілов про збитий біля Тегерану літак МАУ: це було навмисно

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ переконала його в тому, що літак збили навмисно ЗС ісламської республіки, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail.

Цитата

“Це було навмисно. Це була свідома атака”, — заявив секретар РНБО.

Деталі

На думку Данілова, Іран збив літак ймовірно для того, щоб припинити військову ескалацію зі США.

“Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, — досить дивує, ввічливо кажучи”, — сказав Данілов у інтерв’ю виданню.

Як зазначили журналісти канадського видання — українська влада погоджується з думкою секретаря РНБО. Проте, влада Канади, одного з найближчих союзників Києва, не підтримує таку позицію України, але канадська сторона продовжує засвідчувати невдоволення через розслідування іранською стороною, що звинувачує у збитті літака “людський фактор”.

Контекст

Організація цивільної авіації Ірану в підсумковому звіті назвала причиною аварії українського літака в околицях Тегерана в січні 2020 року “помилку оператора системи ППО”.

Україна передала Ірану зауваження і пропозиції до проекту фінального технічного звіту про катастрофу українського літака 8 січня 2020 року в небі над Тегераном.

За словами заступника глави МЗС Євгена Єніна, враховуючи вимоги Додатку 13 до Чиказької конвенції ці зауваження поки є конфіденційними.

9 лютого телеканал CBC повідомив, що канадські органи безпеки вивчають аудіозапис, де, імовірно, глава іранського МЗС обговорює з кимось можливість того, що знищення українського літака під Тегераном в січні 2020 року було навмисним актом. За даними його джерел, на записи Заріф каже, що вище керівництво ісламської республіки і генералітет по ряду причин ніколи не розкриють правду про цю трагедію, так як це може загрожувати безпеці країни.

Також стало відомо, що Україна буде координувати дослідження “секретного запису” про катастрофу українського літака. Однак іранська сторона поставила під сумнів автентичність аудіозапису.

На початку квітня звинувачення у справі про катастрофу українського літака в околицях Тегерана пред’явлені 10 іранським посадовим особам.

Заступник голови МЗС Ірану Мохсен Бахарванд заявив, що Ісламська Республіка Іран виконала всі свої міжнародні зобов’язання після авіакатастрофи українського пасажирського літака рейсу 752. Після цього Міністерство закордонних справ України відповіло на коментарі представників МЗС Ірану у справі щодо збиття літака Міжнародних авіаліній України, назвавши звинувачення безвідповідальними, а також вказавши на вкрай низький рівень співробітництва Тегерану у розслідуванні збиття.

Довідка

Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.

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