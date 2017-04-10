Дабл-дабл О.Леня помог "Финиксу" обыграть "Даллас"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43230 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103057 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158111 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117167 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116974 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107131 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154015 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Дабл-дабл О.Леня помог "Финиксу" обыграть "Даллас"

Дабл-дабл О.Леня помог "Финиксу" обыграть "Даллас"

Киев  •  УНН

 • 8521 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В домашнем поединке одного из последних соревновательных дней регулярного чемпионата НБА игроки "Финикс Санс" сумели выиграть противостояние в "Даллас Маверикс", передает корреспондент УНН.

Со стартового свистка хозяева захватили инициативу на паркете и перед выходом на заключительную четверть преимущество команды из штата Аризона достигла 19 баллов — 104: 85. В заключительной 12-минутке рисунок игры не изменился и “Санс” выиграли 24 поединок в регулярном чемпионате при 57 поражениях.

Украинский центровой победителей Алексей Лень вышел с первых минут на паркет и за 26:14 минуты оформил дабл-дабл из 14 очков (5/7 двухочковые, 4/5 штрафные) и 10 подборов при 2 блок-шотах и ​​1 передачи.

Примечательно, что показатель в 14 набранных очков стал для Украинской пятым лучшим в отдельно взятой игре нынешнего сезона.
Стоит отметить, что О.Лень оформил 11 в сезоне дабл-дабл.

Заметим, что “Санс” осталось провести один поединок до конца регулярного чемпионата 2016/17 годов — против “Сакраменто Кингз”.

Добавим также, “Финикс” уже седьмой сезон подряд не сумели попасть в плей-офф.

Украинские Национальные Новости

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