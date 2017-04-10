Дабл-дабл О.Леня помог "Финиксу" обыграть "Даллас"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В домашнем поединке одного из последних соревновательных дней регулярного чемпионата НБА игроки "Финикс Санс" сумели выиграть противостояние в "Даллас Маверикс", передает корреспондент УНН.
Со стартового свистка хозяева захватили инициативу на паркете и перед выходом на заключительную четверть преимущество команды из штата Аризона достигла 19 баллов — 104: 85. В заключительной 12-минутке рисунок игры не изменился и “Санс” выиграли 24 поединок в регулярном чемпионате при 57 поражениях.
Украинский центровой победителей Алексей Лень вышел с первых минут на паркет и за 26:14 минуты оформил дабл-дабл из 14 очков (5/7 двухочковые, 4/5 штрафные) и 10 подборов при 2 блок-шотах и 1 передачи.
Примечательно, что показатель в 14 набранных очков стал для Украинской пятым лучшим в отдельно взятой игре нынешнего сезона.
Стоит отметить, что О.Лень оформил 11 в сезоне дабл-дабл.
Заметим, что “Санс” осталось провести один поединок до конца регулярного чемпионата 2016/17 годов — против “Сакраменто Кингз”.
Добавим также, “Финикс” уже седьмой сезон подряд не сумели попасть в плей-офф.