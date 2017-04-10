Дабл-дабл О.Леня допоміг "Фініксу" обіграти "Даллас"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У домашньому поєдинку одного з останніх змагальних днів регулярного чемпіонату НБА гравці “Фінікс Санс” зуміли виграти протистояння у “Даллас Маверікс”, передає кореспондент УНН.
Зі стартового свистку господарі захопили ініціативу на паркеті і перед виходом на заключну чверть перевага команди зі штату Аризона сягла 19 балів — 104:85. В заключній 12-хвилинці малюнок гри не змінився і “Санс” виграли 24 поєдинок в регулярному чемпіонаті при 57 поразках.
Український центровий переможців Олексій Лень вийшов зі стартових хвилин на паркет і за 26:14 хвилини оформив дабл-дабл з 14 очок (5/7 двоочкові, 4/5 штрафні) і 10 підбирань при 2 блок-шотах та 1 передачі.
Примітно, що показник у 14 набраних очок став для українця п’ятим кращим в окремо взятій грі нинішнього сезону.
Варто відзначити, що О.Лень оформив 11 в сезоні дабл-дабл.
Зауважимо, що “Санс” залишилось провести один поєдинок до кінця регулярного чемпіонату 2016/17 років — проти “Сакраменто Кінгс”.
Додамо також,"Фінікс" вже сьомий сезон підряд не зуміли потрапити до плей-оф.