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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Да Винчи" отказался бы от помощи Порошенко из-за травли семьи бойца его сторонниками – вдова защитника

"Да Винчи" отказался бы от помощи Порошенко из-за травли семьи бойца его сторонниками – вдова защитника

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 12:00  •  12161 просмотра

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Алина Михайлова рассказала, что Дмитрий Коцюбайло не принял бы помощь от фонда Порошенко из-за травли сторонниками «Евросолидарности». После получения звания Героя Украины от Зеленского, на «Да Винчи» и его семью посыпались угрозы.

Командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи") не принял бы помощь от фонда Порошенко из-за травли его и его семьи сторонниками лидера "Евросолидарности". Об этом сообщила вдова Героя Украины Алина Михайлова в своем интервью.

При жизни "Да Винчи" принял бы помощь от фонда Петра Алексеевича? Нет, я могу сказать это искренне и откровенно. Этого не было бы. "Да Винчи" очень сильно эмоционально принял весь этот "трэш" происходивший на тот момент с ним. Из-за того, что желали "Да Винчи" именно сторонники 5-го президента, когда "Да Винчи" взял награду Героя Украины от Зеленского

- рассказывает Алина Михайлова.

По словам вдовы, после получения награды из рук Президента, на "Да Винчи" и его семью посыпались проклятия и угрозы.

"На тот момент угрожали семье Дмитрия, его сестрам, его маме те люди, которые говорили: "лучше бы он сдох, чем получил эту награду". У него было отчаяние, у него было непонимание, почему так к нему относятся люди, за которых он воюет столько лет" - отмечает вдова "Да Винчи".

Как сообщалось, Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 в боях близ Бахмута, ему было 27 лет. Возле него разорвалась минометная мина, один из обломков попал в шею. 10 марта 2023 года на киевской Площади Независимости собрались тысячи военных и гражданских, которые пришли провести "Да Винчи" в последний путь.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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