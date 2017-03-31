Д.Вороненков отправил в Россию паспорт гражданина РФ - И.Пономарев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Вороненков отправил в Россию паспорт гражданина РФ, соблюдя формальную процедуру. Об этом в ексклюзивном интервью телеканалу “112 Украина” заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который был свидетелем этого события, передает УНН.
“Денис Николаевич (Вороненков — ред.) при мне отправил российский паспорт назад в Россию. Просто я при этом физически присутствовал, поэтому он совершенно точно сделал формальную процедуру отказа от гражданства, но в России же известный принцип: вход — рубль, а выход — два”, — сказал Д.Пономарев.
Он предположил, что исходя из этой логики, представители РФ “вполне могли эту процедуру и не провести со своей стороны и считать его до сих пор россиянином”
Он также отметил, что никакой бизнес деятельности Д.Вороненков не вел.
“Конечно, основные версии будут крутиться вокруг мнимого бизнеса деятельности Дениса (Вороненкова — ред.), но у него никакого бизнеса деятельности на самом деле не было. Это конечно все абсолютно чистая неправда, но новые якобы "свидетельства" будут появляться каждый день на эту тему”.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.