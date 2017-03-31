Д.Вороненков отправил в Россию паспорт гражданина РФ - И.Пономарев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43202 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103051 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158098 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117162 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116973 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112833 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104483 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107131 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154011 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Вороненков отправил в Россию паспорт гражданина РФ - И.Пономарев

Д.Вороненков отправил в Россию паспорт гражданина РФ - И.Пономарев

Киев  •  УНН

 • 16751 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации Денис Вороненков отправил в Россию паспорт гражданина РФ, соблюдя формальную процедуру. Об этом в ексклюзивном интервью телеканалу “112 Украина” заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который был свидетелем этого события, передает УНН.

“Денис Николаевич (Вороненков — ред.) при мне отправил российский паспорт назад в Россию. Просто я при этом физически присутствовал, поэтому он совершенно точно сделал формальную процедуру отказа от гражданства, но в России же известный принцип: вход — рубль, а выход — два”, — сказал Д.Пономарев.

Он предположил, что исходя из этой логики, представители РФ “вполне могли эту процедуру и не провести со своей стороны и считать его до сих пор россиянином”

Он также отметил, что никакой бизнес деятельности Д.Вороненков не вел.

“Конечно, основные версии будут крутиться вокруг мнимого бизнеса деятельности Дениса (Вороненкова — ред.), но у него никакого бизнеса деятельности на самом деле не было. Это конечно все абсолютно чистая неправда, но новые якобы "свидетельства" будут появляться каждый день на эту тему”.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В январе Д.Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

Украинские Национальные Новости

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