Д.Вороненков відправив в Росію паспорт громадянина РФ - І.Пономарьов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Екс-депутат Державної думи Російської Федерації Денис Вороненков відправив в Росію паспорт громадянина РФ, дотримавшись формальної процедури. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "112 Україна" заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який був свідком цієї події, передає УНН.
“Денис Миколайович (Вороненков — ред.) при мені відправив російський паспорт назад в Росію. Просто я при цьому був фізично присутній, тому він абсолютно точно зробив формальну процедуру відмови від громадянства, але в Росії ж відомий принцип: вхід — рубль, а вихід — два”, — сказав Д.Пономарьов.
Він припустив, що виходячи з цієї логіки, представники РФ “цілком могли цю процедуру і не провести зі свого боку і вважати його досі росіянином”.
Він також зазначив, що жодної бізнес-діяльності Д.Вороненков не вів.
“Звичайно, основні версії будуть крутитися навколо вигаданої бізнес-діяльності Дениса (Вороненкова — ред.), але у нього ніякої бізнес-діяльності насправді не було. Це звичайно все абсолютно чиста неправда, але нові нібито „свідоцтва“ будуть з’являтися кожен день на цю тему”, — сказав він.
Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва розстріляли екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
У січні Д.Вороненков дав свідчення Генеральній прокуратурі України в кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.