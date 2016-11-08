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15 марта, 19:03 • 112143 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157884 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132614 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125516 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109924 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104045 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100478 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Д.Трампа освистали возле избирательного участка, где он голосовал

Д.Трампа освистали возле избирательного участка, где он голосовал

Киев • УНН

 • 14075 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа освистали возле избирательного участка где он голосовал, передает УНН со ссылкой на CNN.

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп во вторник проголосовал в Нью-Йорке на президентских выборах. На избирательный участок Д.Трамп прибыл вместе с женой Мелани. Присутствующие встретили его как приветственным, так и неодобрительным гулом.

Напомним, две женщины в Нью-Йорке пришли на избирательный участок топлес в знак протеста против кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах.

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