Д.Трампа освистали возле избирательного участка, где он голосовал

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп во вторник проголосовал в Нью-Йорке на президентских выборах. На избирательный участок Д.Трамп прибыл вместе с женой Мелани. Присутствующие встретили его как приветственным, так и неодобрительным гулом.

Напомним, две женщины в Нью-Йорке пришли на избирательный участок топлес в знак протеста против кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа.

Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах.