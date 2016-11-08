Д.Трампа освистали возле избирательного участка, где он голосовал
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа освистали возле избирательного участка где он голосовал, передает УНН со ссылкой на CNN.
Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп во вторник проголосовал в Нью-Йорке на президентских выборах. На избирательный участок Д.Трамп прибыл вместе с женой Мелани. Присутствующие встретили его как приветственным, так и неодобрительным гулом.
Напомним, две женщины в Нью-Йорке пришли на избирательный участок топлес в знак протеста против кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа.
Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах.