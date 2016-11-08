Д.Трампа освистали біля виборчої дільниці, де він голосував
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Кандидата на пост президента США від республіканців Дональда Трампа освистали біля виборчої дільніци де він голосував, передає УНН з посиланням на CNN.
Кандидат на пост президента США від республіканців Дональд Трамп у вівторок проголосував у Нью-Йорку на президентських виборах. На виборчу дільницю Д.Трамп прибув разом з дружиною Мелані. Присутні зустріли його як вітальним, так і несхвальним гулом.
Нагадаємо, дві жінки в Нью-Йорку прийшли на виборчу дільницю топлес в знак протесту проти кандидата в президента США від республіканської партії Дональда Трампа.
Як повідомляв УНН, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах.