Д.Трампа не пускают на один из самых ожидаемых боев года
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп, скорее всего, не сможет присутствовать на турнире UFC 205, где состоится один из самых ожидаемых боев года между Конором Мак Грегором и Эдди Альваресом, передает УНН со ссылкой на New York Post.
Отмечается, что из-за нового статуса Дональда Трампа теперь ему опасно посещать такие мероприятия. Учитывая и то, что не все американцы согласны с победой Д.Трампа и по стране происходят протесты.
Таким образом, несмотря на личное приглашение президента UFC Дэйна Уайта, который заявил, что Д.Трамп лично обещал ему прийти на бой в случае своей победы на выборах, новоизбранный президент США может пропустить поединок К.Макгрегора с Э.Альваресом.
Как сообщал УНН, в Североатлантическом альянсе решили перенести дату проведения саммита с зимы на лето, чтобы новоизбранный президент США Дональд Трамп смог успеть определить свою политику в отношении НАТО.